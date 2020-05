Lenovo ThinkBook 14s otrzyma procesory AMD Ryzen serii 4000

Kilka godzin temu pisaliśmy o laptopie MSI Modern 14 w nowej wersji, która dość nieoczekiwanie została zapowiedziana przez tajwańskiego producenta. Sprzęt wykorzystuje procesory AMD Ryzen serii 4000 i w ciągu najbliższych tygodni powinien zostać wprowadzony do sprzedaży. Nie jest to jednak jedyna nowość na jaką czekamy, bowiem do prezentacji przymierza się także chińska firma Lenovo. Producent już zapowiedział całą linię ThinkPadów z nowymi procesorami AMD, ale do sprzedaży trafi także nowa wersja ThinkBooka 14s, czyli sprzętu będącego mieszanką rozwiązań z IdeaPadów oraz ThinkPadów. Według wpisów w bazie GeekBench, nowy ThinkBook 14s będzie wyposażony w przynajmniej trzy procesory AMD Ryzen 4000 - Ryzen 5 4500U, Ryzen 7 4700U oraz Ryzen 7 4800U.

Lenovo przymierza się do prezentacji nowego modelu ThinkBook 14s, który będzie wyposażony w procesory AMD Ryzen 5 4500U, AMD Ryzen 7 4700U oraz AMD Ryzen 7 4800U.

Wprawdzie Lenovo jeszcze nie zaprezentowało oficjalnie nowej wersji laptopa ThinkBook 14s, który będzie bazował na procesorach AMD, jednak testy które odnaleziono w bazie GeekBench wskazują na rychłą premierę urządzenia. Pod względem wizualnym powinniśmy otrzymać sprzęt wyglądający identycznie jak warianty z układami Intel Core 10 generacji. Smukła, aluminiowa obudowa w srebrno-szarej wersji kolorystycznej oraz 14-calowy ekran matowy Full HD IPS to cechy charakterystyczne tej serii. Wiemy już, że producent zamierza wprowadzić ThinkBooka 14s z przynajmniej 3 procesorami AMD Ryzen serii 4000.

Ściślej mówiąc, sprzęt otrzyma 6-rdzeniowy i 6-wątkowy AMD Ryzen 5 4500U z układem graficznym Vega 6 (1500 MHz), 8-rdzeniowy i 8-wątkowy AMD Ryzen 7 4700U ze zintegrowaną grafiką Vega 7 (1600 MHz) oraz 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor APU Ryzen 7 4800U z najmocniejszym układem graficznym Vega 8 (1750 MHz). Prawdopodobnie pod względem konstrukcyjnym będą to zbliżone urządzenia co warianty bazujące na 10 generacji Intel Comet Lake-U. Spodziewamy się zatem m.in. akumulatora o pojemności 45 Wh oraz maksymalnie 16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz (zamiast 2666 MHz). Na szczegóły dotyczące specyfikacji musimy jeszcze poczekać, jednak miło widzieć duże zainteresowanie firmy Lenovo procesorami AMD Ryzen serii 4000, będącymi obecnie liderami w dziedzinie efektywności energetycznej.

Źródło: Twitter _rogame