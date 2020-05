Acer Swift 3 - Test laptopów z AMD Ryzen 5 4500U i Ryzen 7 4700U

Niedawno mieliśmy możliwość testowania dwóch premierowych notebooków marki ASUS, w których umieszczono procesory APU AMD Ryzen serii 4000 - były to odpowiednio jednostki AMD Ryzen 7 4800H oraz AMD Ryzen 9 4900HS. Oba procesory okazały się bardzo wydajne, stając jak równy z równym z topowymi układami Intela 9 oraz 10 generacji. Mnie jednak osobiście dużo bardziej interesowała wydajność niskonapięciowych jednostek z linii U, które były bardzo chwalone przez Lisę Su podczas oficjalnej prezentacji na targach CES. Wykorzystując procesor AMD Ryzen 9 4900HS przygotowałem również symulację wydajności Ryzena 7 4800U, który ma taką samą konfigurację. Teraz przyszła okazja do sprawdzenia niższych jednostek w smukłym ultrabooku - zapraszam do testu 6-rdzeniowego AMD Ryzen 5 4500U oraz 8-rdzeniowego AMD Ryzen 7 4700U.

Autor: Damian Marusiak

Acer w ostatnich dniach wprowadził do sprzedaży w Polsce nowe wersje laptopa Swift 3, który wykorzystuje układy APU AMD Ryzen 5 4500U oraz AMD Ryzen 7 4700U. Są to jedne z pierwszych urządzeń szeroko dostępnych, które bazują na nowych procesorach APU Renoir. Sprzęt może okazać się wręcz hitem sprzedażowym, bowiem stosunek ceny do oferowanych możliwości zapowiada się lepiej w porównaniu do konkurencyjnych w tej cenie laptopów opartych o 10 generację Intel Comet Lake-U bądź Intel Ice Lake-U. O 10 nm układach Sunny Cove pisaliśmy już sporo i dużo notebooków przetestowaliśmy. Czy nowe APU Renoir oparte o architekturę Zen 2 będą w stanie wygrać z Sunny Cove? Wyniki AMD Ryzen 7 4700U nie pozostawiają żadnych wątpliwości, ale dużo bardziej zaskakujące mogą być rezultaty 6-rdzeniowego i 6-wątkowego AMD Ryzen 5 4500U. W tym niepozornym procesorze na pierwszy rzut oka drzemie bowiem całkiem niezła wydajność zwłaszcza w programach.

Acer Swift 3 w nowej wersji może okazać się hitem sprzedażowym z racji wykorzystania dużo bardziej energooszczędnych procesorów AMD Ryzen 5 4500U oraz AMD Ryzen 7 4700U.

Dzisiejszy test będzie nietypowy, bowiem jest to recenzja właściwie dwóch notebooków Acer Swift 3. Jeden z nich oparto na 6-rdzeniowym procesorze AMD Ryzen 5 4500U, drugi z kolei wyposażono w 8-rdzeniowy AMD Ryzen 7 4700U. AMD Renoir to już trzecia generacja mobilnych APU, które wykorzystują architekturę Zen - dwa lata temu zaprezentowano pierwszą generację Raven Ridge, którą produkowano w 14 nm procesie technologicznym. Rok później doczekaliśmy się drugiej generacji APU Picasso, gdzie doszły pewne usprawnienia w architekturze Zen+ oraz wykorzystano nowszy, 12 nm proces technologiczny. Na początku 2020 roku AMD pokazało trzecią generację - Renoir - która z racji wykorzystania architektury Zen 2 przynosi o wiele więcej zmian. Jest znacznie wydajniej, ale również wzrasta energooszczędność dzięki 7 nm procesowi technologicznemu. Cel jest prosty - ma być znacznie wydajniej, ale nie kosztem obniżenia czasu pracy na baterii. Wręcz przeciwnie - dzięki licznym usprawnieniom oraz modyfikacjom pod tym względem ma być lepiej niż w poprzednich generacjach.

Konfiguracja Acer Swift 3 #1:



Procesor AMD Ryzen 5 4500U (2,3 GHz - 4,0 GHz)

16 GB pamięci RAM LPDDR4X 4266 MHz

Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon Graphics (6 CU)

Ekran 14,0" / IPS 60 Hz / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dysk SSD SK Hynix BC511 / 512 GB / PCIe x4 Gen.3 NVMe

System Microsoft Windows 10 Home 1909 (November Update)

Konfiguracja Acer Swift 3 #2:



Procesor AMD Ryzen 7 4700U (2,0 GHz - 4,1 GHz)

16 GB pamięci RAM LPDDR4X 4266 MHz

Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon Graphics (7 CU)

Ekran 14,0" / IPS 60 Hz / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dysk SSD Samsung PM991 / 1 TB / PCIe x4 Gen.3 NVMe

System Microsoft Windows 10 Home 1909 (November Update)

Usprawnień doczekał się również zintegrowany układ graficzny, w dalszym ciągu bazujący na architekturze Vega, jednak produkowany w 7 nm procesie technologicznym. Pod względem usprawnień, nowych iGPU bliżej do Radeona VII niż do wcześniejszych odsłon Vegi. W przeciwieństwie do poprzednich dwóch generacji APU, układy Renoir otrzymają iGPU z maksymalnie 8 blokami CU. Redukcja powierzchni ma usprawnić efektywność energetyczną, ale i jednocześnie zwiększyć wydajność każdego jednego bloku CU w porównaniu do Picasso - w tym wypadku producent deklaruje do 59% wyższą wydajność. Dla zwiększenia transferu danych, dwukrotnie powiększono interfejs Data Fabric. Dodatkowo z racji przejścia na niższy proces technologiczny, taktowanie rdzenia zwiększyło się do 25% - w przypadku iGPU Vega 6 taktowanie wynosi 1500 MHz, z kolei w Radeonie z 7 blokami CU taktowanie wynosi maksymalnie 1600 MHz. Oba testowane laptopy Acer Swift 3 posiadają również po 16 GB pamięci LPDDR4X 4266 MHz. Tutaj mam jednak małą uwagę - tylko modele z 16 GB posiadają taki RAM. Warianty z 8 GB (także lutowany) mają prędkość 3200 MHz.