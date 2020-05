Lenovo Flex 5 - urządzenie 2w1 z AMD Ryzen 5 4500U za 600 dolarów

Lenovo w ostatnich tygodniach jest najbardziej aktywnym producentem, jeśli chodzi o zapowiedzi i prezentacje laptopów opartych o procesory AMD Ryzen serii 4000. Raptem wczoraj pisaliśmy o nowych wersjach ultrabooka ThinkBook 14s, który będzie wykorzystywał układy AMD Ryzen 5 4500U, AMD Ryzen 7 4700U oraz AMD Ryzen 7 4800U. Tymczasem do sprzedaży pomału wchodzi także tańsze urządzenie konwertowalne Lenovo Flex 5. Sprzęt odznacza się prostym i stonowanym designem, a także projektem umożliwiającym pracę w trybie laptopa lub tabletu. Notebook 2w1 będzie oferowany z 6-rdzeniowym i 6-wątkowym procesorem AMD Ryzen 5 4500U, co dodatkowo wpływa na niższą cenę końcową. Nie wiemy jeszcze kiedy Flex 5 trafi do Polski, jednak pierwsze sklepy w Stanach Zjednoczonych oferują go w kwocie niecałych 600 dolarów.

Lenovo Flex 5 pojawi się najpewniej tylko ze wspomnianym wcześniej procesorem APU AMD Ryzen 5 4500U z serii Renoir. Sprzęt oferowany w cenie 600 dolarów został także wyposażony w 16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz oraz dysk SSD o pojemności 256 GB. Nie zabraknie ponadto 14-calowej matrycy IPS, dotykowej oraz błyszczącej o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Mamy do czynienia z urządzeniem konwertowalnym, a więc jak można się domyślić, zastosowane dwa zawiasy umożliwią odchylenie ekranu o kąt blisko 360 stopni. Za wyświetlenie obrazu odpowiadać będzie zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics z 6 blokami Compute Units. Mieliśmy okazję już sprawdzić możliwości tego iGPU, z których wynika, że bez problemu jest w stanie rywalizować z Intel Iris Plus Graphics G7 wraz z pamięciami LPDDR4X 3733 MHz.

Lenovo Flex 5 został także wyposażony w następujący komplet portów: 1x USB 3.2 typu C Gen.2, 2x USB 3.2 typu A Gen.1, cyfrowy port HDMI 1.4b, czytnik kart pamięci 4w1: SD, SDHC, SDXC, MMC oraz gniazdo audio jack 3,5 mm. Sprzęt oprócz tego ma wbudowany akumulator o pojemności 52,5 Wh, który powinien wystarczyć na 10 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego. Wspierana jest także technika Quick Charge, dzięki której 80% baterii naładujemy w godzinę, natomiast 15 minut ładowania wystarczy na kolejne dwie godziny pracy. W niedługim czasie pojawi się także drugi wariant Lenovo Flex 5, który będzie posiadał 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 4700U. Jego cena jednak pozostaje obecnie nieznana.

Źródło: Notebookcheck