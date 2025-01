AMD Radeon 880M - ASUS chwali się wydajnością układu RDNA 3.5 na tle Radeon 780M i GeForce RTX 3050 40 W

Pod koniec tego miesiąca do sprzedaży trafią pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen AI 300 z rodziny APU Strix Point. Nowe układy wykorzystają rdzenie Zen 5(c), zintegrowane układy graficzne RDNA 3.5 oraz chipy NPU oparte na architekturze XDNA 2. Podczas ubiegłotygodniowego AMD Zen 5 Tech Day, producent mocno skupił się na prezentacji flagowego procesora w postaci Ryzen AI 9 HX 370 z wbudowanym Radeonem 890M. Odnośnie niższego modelu Ryzen AI 9 365 z Radeon 880M nie uzyskaliśmy żadnych konkretniejszych informacji. Nieco więcej w tym temacie zdradziła firma ASUS.

Według testów przygotowanych przez firmę ASUS, zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 880M będzie o 15% wydajniejszy od Radeona 780M, przy zachowaniu tych samych limitów mocy.

Architektura RDNA 3.5, tak jak już omawialiśmy w dedykowanym materiale, skupia się przede wszystkim na efektywności energetycznej. Możemy liczyć na wyższą wydajność przy tych samych limitach mocy co wcześniej. AMD jednak w swoich materiałach promocyjnych skupia się wyłącznie na flagowej jednostce Radeon 890M z 16 blokami CU RDNA 3.5. Jak sytuacja wygląda w przypadku Radeona 880M z 12 blokami CU? Na to pytanie stara się odpowiedzieć ASUS.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 365 Architektura Zen 5 + Zen 5c + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + Zen 5c + RDNA 3.5 + XDNA 2 Rodzina Strix Point Strix Point Rdzenie/wątki 12C/24T 10C/20T Litografia TSMC N4P (4 nm) TSMC N4P (4 nm) Konfiguracja CPU 4C/8T - Zen 5

8C/16T - Zen 5c 4C/8T - Zen 5

6C/12T - Zen 5c Taktowanie bazowe 2,0 GHz 2,0 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz Wydajność NPU (TOPS) 50 TOPS 50 TOPS Wydajność całej platformy (AI TOPS) 80 TOPS 73 TOPS Certyfikat Copilot+ PC Tak Tak Cache L2 12 MB 10 MB Cache L3 24 MB 24 MB Cache L2 + L3 36 MB 34 MB Kontroler pamięci DDR5-5600

LPDDR5X-7500 DDR5-5600

LPDDR5X-7500 Maks. obsługiwany RAM 256 GB 256 GB Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 890M

16 CU RDNA 3.5 AMD Radeon 880M

12 CU RDNA 3.5 Taktowanie iGPU 2900 MHz 2900 MHz Obsługa USB 4 Dwa porty USB 4 40 Gbps Dwa porty USB 4 40 Gbps Obsługa DisplayPort 2.1 UHBR10 UHBR10 Linie PCIe 4.0 16 linii PCIe 4.0 16 linii PCIe 4.0 TDP (cTDP) 28 W (15 - 54 W) 28 W (15 - 54 W) Maks. dopuszczalna temperatura 100 stopni 100 stopni Data premiery 28.07.2024 28.07.2024

Według testów tajwańskiej firmy, w teście 3DMark Time Spy, nowy AMD Radeon 880M oferuje o 15% wyższą wydajność w porównaniu do Radeona 780M z taką samą liczbą bloków CU (tyle że RDNA 3, nie RDNA 3.5). Nie jest to jakaś spektakularna różnica i w sumie nic dziwnego, że AMD w swoich materiałach nie przykłada do tego układu specjalnej uwagi. W przypadku Radeona 890M różnice mają być większe i sięgać od 19 do 32% (także w porównaniu do Radeona 780M), w zależności od konkretnego testu.

Źródło: VideoCardz