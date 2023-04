AMD przypomina o wpływie pojemności VRAM na wydajność karty graficznej. Producent porównał kilka modeli w rozdzielczości 4K

Pojemność pamięci karty graficznej ma niebagatelne znaczenie dla graczy. Jej niedobór najczęściej skutkuje obniżoną płynnością, problemami z wczytywaniem wysokiej jakości tekstur, a w skrajnych przypadkach może całkowicie uniemożliwić rozgrywkę. AMD postanowiło przypomnieć o tym kluczowym elemencie, podkreślając przy tym wymagania sprzętowe najnowszych gier. Przetestowano również wydajność niektórych GPU w rozdzielczości 4K.

AMD przypomina o bezpośrednim wpływie pojemności VRAM na wydajność w grach komputerowych. Producent porównał również wybrane modele kart graficznych Radeon z odpowiednikami konkurencji.

W ostatnim czasie na rynku pojawiły się tytuły, które zaskoczyły graczy dość wysokimi wymaganiami sprzętowymi. Mowa tu o Hogwarts Legacy oraz remake The Last of Us - do komfortowej gry w rozdzielczości powyżej 1920x1080 najlepiej posiadać 32 GB RAM oraz GPU wyposażone w więcej niż 8 GB VRAM. Nie uszło to uwadze AMD, które przygotowało rekomendacje dla trzech najpopularniejszych rozdzielczości. Posiadaczom monitorów Full HD wystarczy karta graficzna z 8 GB pamięci, użytkownicy paneli QHD powinni sięgnąć po model z 12 GB, a zainteresowani rozgrywką w 4K nie powinni schodzić poniżej 16 GB VRAM. Jak można zauważyć, włączenie Ray Tracingu skutkuje większym zapotrzebowaniem na pamięć GPU.

Producent przeprowadził również testy kart graficznych Radeon oraz kilku układów konkurencji w rozdzielczości 4K. Platforma składała się z procesora AMD Ryzen 9 7900X, płyty głównej AM5, 32 GB RAM 6000 MHz oraz systemu Windows 11 Pro. Należy podkreślić, że modele zostały wybrane na podstawie najniższych cen w amerykańskim sklepie Newegg. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti i 3080 zostały porównane do szybszych jednostek AMD Radeon RX 6800 XT oraz 6950 XT, więc duża różnica pod względem osiągów nie powinna dziwić. Dużo ciekawej wyglądają testy GPU najnowszej generacji. Radeon 7900 XT okazał się wydajniejszy od GeForce RTX 4070 Ti o średnio 10,1 procent. W przypadku Radeona 7900 XTX odnotowano nieco mniejszą, ale wciąż zauważalną przewagę nad GeForce RTX 4080. AMD podkreśla, że mimo zbliżonej ceny karty graficzne z rodziny RDNA 3 oferują więcej pamięci, co ma znaczenie w wysokiej rozdzielczości.

Można odnieść wrażenie, iż data opublikowania porównania nie została wybrana przypadkowo. Już dziś poznamy wydajność najnowszej karty graficznej z rodziny Ada Lovelace. NVIDIA GeForce RTX 4070 zaoferuje 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej szynie. Jak pokazały testy szybszego modelu, taka konfiguracja może być problemem w wysokiej rozdzielczości. Duża przepustowość będzie miała coraz większe znaczenie wraz ze wzrostem wymagań gier, co pozwala przypuszczać, iż układy AMD Radeon będą lepszym wyborem dla osób, które nie zamierzają modernizować zestawu komputerowego przez kilka najbliższych lat.

Źródło: AMD