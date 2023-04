PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound Spectral White - pierwsza biała karta graficzna z serii RDNA 3 od PowerColor

Osoby budujące bądź planujące zmodernizować biały zestaw komputerowy nie mogą narzekać na niewielki wybór, ponieważ na rynek coraz częściej trafiają odświeżone kolorystycznie podzespoły. Radeon RX 7900 XTX Hellhound Spectral White to pierwsza biała karta graficzna z rodziny RDNA 3 zaprezentowana przez tajwańskiego producenta. PowerColor zadbał o spójność wizualną, nie ograniczając się wyłącznie do zmiany koloru układu chłodzenia.

PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound Spectral White to niemal całkowicie biała karta graficzna. Producent zmienił kolor płytki PCB, układu chłodzenia, śledzia z wyjściami wideo oraz backplate'u.

Producent zdecydował się podkręcić w niewielkim stopniu układ graficzny. PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound Spectral White zaoferuje taktowanie na poziomie 2330 MHz, które w trybie boost wzrośnie do 2525 MHz. Oprócz tego gracze będą mogli wykorzystać 24 GB pamięci GDDR6. Układ chłodzenia nie zaskakuje, ponieważ zastosowano sprawdzony projekt znany z klasycznej wersji. Za sprawne odprowadzanie ciepła odpowiada osiem ciepłowodów o średnicy 6 mm, a za jego rozpraszanie - trzy wentylatory 90 i 100 mm. Tajwańczycy podkreślają także zastosowanie solidnej sekcji zasilania 12+3+2+2+1 oraz 14-warstwowego laminatu.

PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound Spectral White Architektura RDNA 3.0 Układ graficzny NAVI 31 XTX Litografia 5 nm Jednostki SP 6144 Jednostki TMU 384 Jednostki ROP 192 Jednostki RT 96 Jednostki AI 192 Taktowanie bazowe 2330 MHz Taktowanie boost 2525 MHz Taktowanie pamięci 20000 MHz Ilość pamięci 24 GB Typ pamięci GDDR6 Szyna pamięci 384-bit Wyjścia wideo 3 x DisplayPort 2.1

1 x HDMI 2.1 Wymiary 320 x 118,5 x 62 mm Zasilanie 2 x 8-pin

Z tyłu umieszczone zostały przełączniki pozwalające na kontrolowanie podświetlenia LED oraz trybu Dual BIOS. Do zasilenia karty niezbędne będą dwie wtyczki 8-pin, rekomendowane jest także wykorzystanie zasilacza o mocy 800 W. Zainteresowani gracze będą musieli przygotować sporo miejsca w obudowie, ponieważ PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound Spectral White zajmie ponad trzy sloty. Nowy model trafi do sprzedaży w tym miesiącu, a sugerowana cena ustalona przez producenta wynosi 1029 USD (ok. 4410 zł bez VAT).

Źródło: PowerColor