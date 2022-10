AMD planuje ograniczyć produkcję procesorów Ryzen 7000. To reakcja na chłodne przyjęcie układów przez branżę

Wiemy już, że w obecnych cenach nowe procesory AMD Ryzen 7000 świata nie zawojują. Nikt nie odmówi im wydajności czy nowoczesnej konstrukcji, ale w obecnej sytuacji na rynku jest wiele bardziej rozsądnych opcji. Co więcej, sytuacja Czerwonych może się jeszcze bardziej pogorszyć po premierze chipów Intel Raptor Lake. Nie powinny więc dziwić doniesienia, że producent zamierza ograniczyć produkcję procesorów Raphael.

Hassan Mujtaba piszący dla serwisu WCCFTech informuje, że dotarł do wewnętrznego dokumentu AMD wzywającego do zmniejszenia dostaw procesorów Ryzen 7000. Powodem ma być słabe przyjęcie układów przez całą branże. Interesujące, że Czerwoni wolą zdecydować się właśnie na takie rozwiązanie zamiast cięcia cen... Z danych wynika także, że to sprzedaż 12-rdzeniowego modelu Ryzen 9 7900X ciągnie całą serię (jego cena to 3299 zł). Warto zaznaczyć, że to model przeznaczony dla entuzjastów, a więc osób, które raczej częściej wykorzystują jego wydajność do bardziej zaawansowanych zastosowań niż gry.

AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 5 7600X Architektura Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Litografia TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Taktowanie bazowe 4,5 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz 4,7 GHz Taktowanie Turbo 5,7 GHz 5,6 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2+L3 80 MB 76 MB 40 MB 38 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz Układ iGPU Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz TDP/PPT 170 / 230 W 170 / 230 W 105 / 142 W 105 / 142 W Cena 699 USD 549 USD 399 USD 299 USD

Najwyraźniej AMD początkowo liczyło, że nowa platforma AM5 wspierająca pamięci DDR5 czy interfejs PCIe 5.0 przyciągnie do siebie wszystkich zainteresowanych konsumentów. Rzecz w tym, że ci wolą postawić na rozwiązania Intela lub na starszą, znacznie tańszą i bardziej atrakcyjną platformą AM4. Producentowi nie pomaga też fakt, że do tej pory nie zobaczyliśmy płyt głównych B650 wycenionych na obiecywane 125 dolarów. Nic dziwnego więc, że niemal każdy większy sklep z elektroniką ma w swoich magazynach mnóstwo chipów Ryzen 7000 i płyt głównych AM5. Możliwe jednak, że w 2023 roku przy wzroście popytu Czerwoni wrócą do początkowo planowanej produkcji układów.

