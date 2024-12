AMD nie jest zainteresowane rynkiem najwyżej pozycjonowanych GPU. Przedstawiciel firmy nakreślił plany na przyszłość

Na rynku dedykowanych kart graficznych działają aktualnie trzy podmioty. Zasadnicza część konkurencji odbywa się jednak od wielu lat pomiędzy firmami NVIDIA i AMD. Dominującą pozycję ma oczywiście pierwsze w wymienionych przedsiębiorstw. AMD nie w każdym segmencie jest w stanie zaoferować odpowiednio wydajne produkty. Jak wynika ze słów wiceprezesa działu obliczeń i kart graficznych AMD, w najbliższej przyszłości nic się w tej kwestii raczej nie zmieni.

Jack Huynh z firmy AMD udzielił wywiadu, w którym zaznaczył, że celem przedsiębiorstwa na najbliższą przyszłość jest pozyskanie jak największych udziałów na rynku kart graficznych. To oznacza rezygnację z walki o najwyższy segment, który stanowi tylko około 10% tego rynku.

Firma AMD nie jest obecnie w stanie skutecznie konkurować z NVIDIĄ w segmencie high-end. Jej produkty są zazwyczaj skierowane do bardziej mainstreamowych użytkowników. Taka sytuacja utrzymuje się już od lat, choć w przeszłości były podejmowane próby nawiązania walki także w przypadku kategorii najwydajniejszych GPU. Jack Huynh, odpowiadający między innymi za dział kart graficznych w amerykańskiej firmie, udzielił portalowi Tom’s Hardware wywiadu, w którym nakreślił plany AMD na najbliższą przyszłość. Nie wszystkim spodobają się płynące z niego wnioski. Firma ma skupić się przede wszystkim na pozyskiwaniu udziałów rynkowych niezależnie od tego, w którym segmencie ten proces będzie zachodził. Postawienie na popularyzację rozwiązań przedsiębiorstwa oznacza jednak koncentrację sił tam, gdzie potencjalny rynek jest największy. Jak twierdzi Huynh, karty dla entuzjastów to zaledwie 10% tego rynku. AMD chce zaś oferować konkurencyjne produkty dla 80% rynku. Płynie z tego jasny wniosek, że podmiot skupi się na dostarczaniu kart ze średniego i niskiego segmentu, a także rozwiązań sprzętowych dedykowanych konsolom.

Przedstawiciel AMD jasno stwierdził, że firma starała się w przeszłości (także jako ATI) o palmę pierwszeństwa na rynku najwyżej pozycjonowanych układów i nie przyniosło to odpowiednich efektów. Nie wykluczył całkowicie możliwości ponownego wejścia w segment high-end w bardziej odległej przyszłości. Taka próba musi jednak mieć solidne podstawy, którymi w tym przypadku byłyby odpowiednio wysokie udziały rynkowe. Huynh deklaruje, że chce, by jego przedsiębiorstwo dostarczało bardzo dobre produkty w odpowiedniej cenie. Ma nadzieję, że będzie ono w tej kategorii liderem. Ze słów wiceprezesa nie wynika wprost, że firma w najbliższej generacji nie zaoferuje żadnych wyżej pozycjonowanych GPU. Pewne jest natomiast to, że nie będzie próbowała walczyć na palmę pierwszeństwa w tym segmencie. Należy zatem spodziewać się, że karty Radeon RX 8000 będą celowane przede wszystkim w rynek rozwiązań ze średniego i niższego segmentu cenowego. Dalsza polityka AMD będzie z kolei ściśle uzależniona od tego, jak duże udziały rynkowe firma wywalczy.

Źródło: Tom's Hardware