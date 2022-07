AMD Navi 31, Navi 32 i Navi 33 na fanowskich renderach. Tak mogą prezentować się układy zasilające Radeony RX 7000

Na twitterowym koncie @_wildc udostępnione zostały fanowskie rendery rdzeni AMD Navi 31, Navi 32 i Navi 33. Zostały one zaprojektowane w oparciu o wszystkie dotychczasowe przecieki, jednak mimo tego, że oficjalnie układy mogą prezentować się nieco inaczej, to i tak dostajemy niezły pogląd na całą sytuację. Ze wszystkich udostępnionych grafik chyba największe wrażenie robi wizualizacja teoretycznie najmniej zaawansowanego Navi 33.

Powyższa grafika zawiera wszystkie układy Navi 3X. Możliwe, że ich wymiary nie są do końca zgodne z rzeczywistością, jednak koniec końców różnice nie powinny być znaczące. Jak widzimy, Navi 31 i Navi 32 to poniekąd rewolucyjne jednostki typu MCM (Multi-Chip-Module) składające się z jednego układu GCD (Graphics Complex Die) i kilku MCD (Memory Complex Die). Wedle wyliczeń autora flagowa wersja chipu ma całkowitą powierzchnię aż 633 mm², z czego sam główny układ GCD zajmuje 369 mm². Navi 32 to zauważalnie mniejszy rdzeń o powierzchni 439 mm², gdzie GCD pokrywa 263 mm².

AMD Navi 31 AMD Navi 32 AMD Navi 33 Budowa Multi-Chip-Module Multi-Chip-Module Monolityczna Litografia TSMC 5 nm + 6 nm TSMC 5 nm + 6 nm TSMC 6 nm Powierzchnia GPU ~630 mm² (GCD 370 mm²) ~440 mm² (GCD 260 mm²) ~400 mm² Konfiguracja chipletów 1x GCD + 6x MCD 1x GCD + 4x MCD - RDNA WGP 48 32 16 Jednostki obliczeniowe 96 64 32 Procesory strumieniowe 12288 8192 4096 Pamięć VRAM 24 GB GDDR6 384-bit 16 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 128-bit Infinity Cache 192 MB 128 MB 96 - 128 MB Prawdopodobna karta graficzna AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 7700 XT AMD Radeon RX 7600 XT Premiera Q4 2022 Q4 2022 / Q1 2023 Q4 2022 / Q1 2023

Zaskakiwać może Navi 33, teoretycznie najmniej zaawansowany układ przeznaczony dla średniopółkowych kart graficznych Radeon. Układ ten wyróżnia się tradycyjną, monolityczną budową i powierzchnią aż 400 mm². To stosunkowo dużo w porównaniu z modułami GCD wyższych modeli Navi, jednak jego sporą powierzchnię tłumaczy fakt, że jest on wykonany w procesie technologicznym 6 nm, a poza tym zawiera różne elementy, które w Navi 31/32 rozlokowane są w MCD, jak np. Infinity Cache. Więcej informacji o układach poznamy zapewne dopiero przy premierze architektury RDNA3, która powinna odbyć się w czwartym kwartale bieżącego roku.

Źródło: @_wildc, VideoCardz