Układ AMD Navi 31 będzie wyróżniał się zaskakująco małą powierzchnią. Wszystko przez skomplikowaną konstrukcję

Nadchodzące karty graficzne z pewnością będą bardzo wydajne i bardzo prądożerne, dlatego nic dziwnego, że spodziewamy się jednocześnie układów o dużej powierzchni. Jak się jednak okazuje, wielkie rdzenie wcale nie są niezbędne do przesuwania granic mocy obliczeniowej. Jak donosi niejaki @greymon55, układ graficzny AMD Navi 31 zasilający flagowego Radeona z serii RX 7000 ma mieć powierzchnię zaledwie 350 mm². Jak to możliwe?

Niewielki rozmiar układu GCD Navi 31 wynika stąd, że architektura RDNA 3 zostanie pozbawiona pomniejszych elementów, jak np. XGMI, Global Data Share (GDS), Legacy Geometry Pipeline lub Legacy Scan Converter.

Warto zauważyć, że powierzchnia 350 mm² wydaje się bardzo niewielka w porównaniu choćby z Navi 21 (520 mm²), jednak warto zauważyć, że projekt architektury RDNA 3 nowej generacji jest ogólnie dosyć skomplikowany i zestawianie nowego rdzenia z innymi procesorami graficznymi nie ma zbyt wiele sensu. Jak wiemy, układ AMD Navi 31 nie będzie cechował się monolityczną budową - będzie to kompleks połączonych ze sobą układów GCD (Graphics Complex Die) i MCD (Memory Complex Die). Mówiąc więc o powierzchni 350 mm² wskazujemy jedynie na moduł GCD. Spekuluje się, że cały pakiet graficzny Navi 31 może osiągnąć powierzchnię nawet ok. 590 mm² (blisko NVIDIA AD102 ~600 mm²), jednak póki co jest jeszcze za wcześnie, by traktować te dane na poważnie.

Niewielki rozmiar GCD Navi 31 wynika stąd, że nowa architektura RDNA 3 zostanie pozbawiona niektórych pomniejszych elementów, jak np. XGMI, Global Data Share (GDS), Legacy Geometry Pipeline lub Legacy Scan Converter. Co jednak ciekawe, nawet gdybyśmy wzięli teoretyczny układ AMD Navi 21 bez pamięci podręcznej Infinity i kontrolerów pamięci (a więc bez rzeczy, które powinny trafić do MCD), jego powierzchnia wyniosłaby 375 mm², czyli wciąż byłby to większy rdzeń od Navi 31 (GCD). Na koniec przypominamy, że wg dotychczasowych przecieków również Navi 32 będzie podobnie zbudowanym układem. Dopiero Navi 33 dla średniopółkowych kart graficznych ma cechować się tradycyjną, monolityczną budową.

Źródło: VideoCardz, @greymon55