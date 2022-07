AMD Radeon RX 7600 XT ma wykorzystać nowy układ graficzny NAVI 33. Cena karty może jednak sięgać 400 dolarów

Nadchodząca generacja kart graficznych od AMD wykorzysta trzy nowe układy graficzne NAVI 3X, które oparto na przebudowanej architekturze RDNA 3. Na razie możemy przyjąć, że w tym roku pojawi się tylko flagowy model, wykorzystujący układ NAVI 31. Tymczasem w sieci pojawiło się kilka ciekawostek na temat karty graficznej ze średniej półki cenowej i wydajnościowej - mowa o Radeonie RX 7600 XT. Wygląda na to, że karta będzie oparta na układzie NAVI 33.

Według nieoficjalnych informacji, karta graficzna AMD Radeon RX 7600 XT wykorzysta układ NAVI 33, a jej cena sięgnie maksymalnie 400 dolarów. W najgorszym wypadku będzie zatem o 20 dolarów droższa od ceny MSRP za Radeona RX 6600 XT (379 dolarów).

Według informacji opublikowanych przez użytkownika Twittera - @Kepler_L2 - karta graficzna AMD Radeon RX 7600 XT będzie oparta na układzie graficznym NAVI 33. To najmniejszy rdzeń oparty na architekturze RDNA 3, będący monolitem i oferującym 4096 procesorów FP32. Ma obsługiwać również magistralę PCIe 5.0 x8 oraz oferować dodatkowo 128 MB pamięci Infinity Cache w połączeniu ze 128-bitową szyną pamięci GDDR6 (8 GB). Jeśli ktoś będzie chciał zakupić kartę nowej generacji od AMD w niższej cenie, to seria Radeon RX 7600 (XT) powinna zaoferować najlepszy współczynnik ceny do możliwości.

N33 will be used in the 7600XT, not 7700XT. — Kepler (@Kepler_L2) July 14, 2022

We will see 7600XT at $400 or less and 4070 at $500 or less. It's fine — Kepler (@Kepler_L2) July 15, 2022

Według dalszych informacji ujawnionych przez Kepler_L2 na Twitterze, nowy Radeon RX 7600 XT ma oferować wydajność w rasteryzacji porównywalną z Radeonem RX 6900 XT, a więc modelem, który do momentu premiery odświeżonego Radeona RX 6950 XT był topową kartą w ofercie producenta. Jego cena ma się z kolei zamknąć w maksymalnie 400 dolarach. W najgorszym wypadku, różnica względem Radeona RX 6600 XT wyniesie 20 dolarów, jako że oficjalna cena MSRP tego drugiego modelu wynosi 379 dolarów.



AMD Radeon RX 7600 XT rzekomo ma wykorzystać układ NAVI 33 - mowa zatem o trzecim w kolejności układzie, który jako jedyny będzie oparty na monolicie

Źródło: Twitter @Kepler_L2