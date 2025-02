AMD Fluid Motion Frames 2 oficjalnie zaprezentowane. Nowa wersja generatora klatek skorzysta z optymalizacji AI

W zeszłym roku AMD wprowadziło swoją wariację na temat generatora klatek w postaci technologii Fluid Motion Frames. Bez korzystania z dedykowanych jednostek jak robi to NVIDIA w swoim DLSS Frame Generation, za to stawiając na otwartość i możliwość skorzystania z rozwiązania na różnych kartach graficznych oraz zintegrowanych układach graficznych. Dość niespodziewanie firma dzisiaj ujawniła pierwsze szczegóły na temat drugiej generacji - Fluid Motion Frames 2, która przynosi dalsze optymalizacje... ale jednocześnie nie będąc już tak otwartym rozwiązaniem jak wcześniej.

AMD niespodziewanie zaprezentowało nową wersję Fluid Motion Frames, czyli konkurencyjnego rozwiązania dla NVIDIA DLSS Frame Generation. AMD Fluid Motion Frames 2 skorzysta z optymalizacji AI w celu uzyskania lepszych wyników, jednocześnie jednak dostępność ograniczono do układów graficznych opartych na architekturze RDNA 2 i nowszych.

Już dzisiaj AMD oferuje możliwość sprawdzenia Fluid Motion Frames 2 w formie technical preview - data premiery finalnej wersji nie została jeszcze ogłoszona. Druga generacja ma zaoferować lepszą jakość obrazu, jeszcze wyższy przyrost wydajności oraz niższe opóźnienia względem pierwszej generacji Fluid Motion Frames. W przeciwieństwie do poprzedniej wersji, AFMF 2 korzysta z zasobów sztucznej inteligencji (AI) w celu opracowania zaktualizowanych algorytmów, których celem jest z kolei zaoferowanie płynniejszego generowania klatek oraz redukcji artefaktów obrazu.

AMD Fluid Motion Frames 2 wprowadza do oprogramowania AMD Software dwa osobne tryby: Search Mode oraz Performance Mode. Oba są automatycznie włączone, jednak użytkownicy mogą je dostosować pod własne preferencje. Search Mode kontroluje płynność generowania klatek oraz jakość obrazu w sytuacji, gdy przykładowo w danej grze Frame Generation zostaje tymczasowo wyłączony w sceneriach o dużym zagęszczeniu ruchu. Search Mode w trybie Quality został dostosowany do rozdzielczości Quad HD oraz wyższych, natomiast Standard został zoptymalizowany dla Full HD. Bez względu na wybór trybu, implementacja Search Mode ma pozwolić na uzyskanie płynniejszego obrazu, przy jednoczesnej redukcji artefaktów, które wcześniej pojawiały się w momencie wspomnianego, tymczasowego wyłączenia generatora. Tym samym Search Mode w każdym trybie ma charakteryzować się lepszą implementacją w porównaniu do dowolnego ustawienia dla pierwszej generacji Fluid Motion Frames.

Drugim regulowanym trybem jest Performance Mode, podzielony na sekcje Quality oraz Performance. O ile Quality jest ustawieniem znanym z pierwszej generacji generatora klatek, tak Performance został przygotowany ściśle pod AFMF 2 oraz pod słabsze układy graficzne, w tym zintegrowane modele iGPU. Performance pozwoli na osiągnięcie większej liczby klatek na sekundę na tego typu układach i w przypadku wykrycia procesora AMD Ryzen ze zintegrowaną grafiką Radeon, w zakładce Performance Mode zostanie automatycznie wybrana metoda "Auto", przyporządkowana właśnie dla sekcji Performance. Z kolei Quality zostało przygotowane przede wszystkim dla desktopowych kart graficznych Radeon RX 6000 oraz Radeon RX 7000 - przyrost wydajności będzie nieco mniejszy, ale za to poprawie ulegnie ogólna jakość obrazu. Fluid Motion Frames 2 wprowadza również dalsze optymalizacje w celu redukcji opóźnień. Tutaj AMD posiłkuje się dwoma przykładami - w Cyberpunku 2077 opóźnienie zostało zmniejszone o 28% względem pierwszej generacji Fluid Motion Frames. Test ten wykonano w rozdzielczości 4K w trybie graficznym "RT Ultra" i z wykorzystaniem karty Radeon RX 7900 XTX. Drugi przykład to Counter-Strike 2 na zintegrowanym układzie AMD Radeon 780M w procesorze Ryzen 7 8700G - tutaj opóźnienia z włączonym AFMF 2 względem AFMF zostały obniżone o 12%.

AMD Fluid Motion Frames 2 będzie dostępne dla gier, opartych na API OpenGL, Vulkan, DirectX 11 oraz DirectX 12. W przypadku wykrycia układów RDNA 3 lub nowszych, druga generacja generatora klatek będzie wspierać w pełni nie tylko ekskluzywny tryb pełnoekranowy, ale również pełny ekran bez obramowań (tzw. borderless-fullscreen). Warunkiem poprawnego działania jest z kolei wyłącznie synchronizacji pionowej. AMD Fluid Motion Frames 2 nie będzie jednocześnie oferowane na tak szerokim spektrum kart jak dotychczas. Oficjalna notatka mówi o wsparciu dla kart graficznych opartych na architekturze RDNA 2 i nowszej. W grę wchodzą zatem rodziny Radeon RX 6000, Radeon RX 6000M, Radeon RX 7000 oraz Radeon RX 7000M. Oprócz tego obsługiwane będą zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze RDNA 2 lub nowszych. Mowa zatem o Radeon 600M, Radeon 700M oraz Radeon 800M. AFMF 2 w wersji technical preview można znaleźć w tym miejscu.

Źródło: AMD