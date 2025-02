AMD Fluid Motion Frames już ogólnodostępne - wzrost wydajności we wszystkich grach pod DirectX 11 i DirectX 12

Dzisiaj debiutuje na rynku karta graficzna AMD Radeon RX 7600 XT i z tej okazji oczywiście wprowadzona została nowa paczka sterowników o oznaczeniu Adrenalin Edition 24.1.1. Obsługa debiutującego układu graficznego RDNA 3 to oczywiście nie jedyna nowość, ale kolejne zmiany będą już znacznie bardziej pożądane przez posiadaczy kart graficznych Radeon RX 6000, Radeon RX 7000 oraz procesorów APU ze zintegrowanymi układami graficznymi Radeon 700M. Mowa o wprowadzeniu techniki AMD Fluid Motion Frames.

AMD Fluid Motion Frames (jako osobna technika do aktywacji, niekoniecznie w ramach FSR 3) było dotychczas dostępne w formie wczesnych sterowników w wersji Preview. Teraz jednak opublikowano nową paczkę sterowników - Adrenalin Edition 24.1.1, która oficjalnie wprowadza obsługę Frame Generation dla kart graficznych Radeon RX 6000, Radeon RX 7000 oraz zintegrowanych układów graficznych Radeon 7000 (Ryzen 7040, Ryzen 8040 w laptopach oraz nadchodząca seria Ryzen 8000G w desktopach). Dostępność Fluid Motion Frames jest możliwa za pośrednictwem funkcji HYPR-RX, a z samego generatora klatek możemy skorzystać we wszystkich grach, opartych na bibliotekach DirectX 11 oraz DirectX 12.

It's here! If you haven't tried it yet, you're missing out on huge frame rate gains across thousands of games:

AMD Fluid Motion Frames (AFMF) - Boost FPS up to 97% for a smoother gaming experience by adding frame generation technology to any DirectX® 11 and 12 game.…