AMD Fluid Motion Frames wychodzi z bety. Już wkrótce posiadacze kart Radeon otrzymają dostęp do finalnej wersji techniki

AMD Fluid Motion Frames to pewnego rodzaju odpowiedź na konkurencyjne Frame Generation, będące częścią składową NVIDIA DLSS 3. Istnieje jednak w tym przypadku zasadnicza różnica. Technika AMD może być aktywowana z poziomu sterowników GPU, co sprawia, że jest dostępna nawet w tytułach, które nie wspierają FSR 3. Amerykańska firma przygotowuje się do premiery finalnej wersji FMF. Oficjalny debiut nastąpi już wkrótce.

Technika AMD Fluid Motion Frames zadebiutuje oficjalnie 24 stycznia bieżącego roku, wraz z wydaniem pierwszych sterowników dla zapowiedzianej na CES 2024 karty graficznej Radeon RX 7600 XT.

FMF ma przewagę nad konkurencyjnym rozwiązaniem w kluczowym aspekcie. O ile DLSS 3 musi zostać zaimplementowane w grze przez jej twórców, to technikę AMD można aktywować w przypadku dowolnego tytułu, który bazuje na DirectX 11 lub DirectX 12. Oczywiście z racji specyfiki tego rozwiązania, wzrost wydajności w takich przypadkach nie będzie zapewne aż tak znaczący, jak po aktywowaniu rozwiązania NVIDII we wspieranych tytułach. Otwarte pozostaje też pytanie o jakość obrazu. Wciąż jednak będzie to wartościowa propozycja dla użytkowników kart graficznych Radeon, zwłaszcza w produkcjach, które nie będą posiadały wsparcia dla interpolacji klatek w ramach zaimplementowanego oficjalnie FSR 3.

AMD zapowiedziało, że już 24 stycznia FMF wyjdzie z fazy beta. To oznacza, że technika trafi wreszcie do głównej gałęzi sterowników. Oprogramowanie w wersji preview udostępniało FMF na kartach graficznych z serii Radeon RX 7000 i Radeon RX 6000 (RDNA 3 i RDNA 2), co jest kolejną dużą zaletą w zestawieniu z DLSS 3, działającego wyłącznie na GPU Ada Lovelace. Najnowsza wersja pozwalała na włączenie FMF także na zintegrowanych układach Radeon 700M. Można spodziewać się, że finalna wersja FMF będzie działała na wszystkich wymienionych powyżej GPU. Kwestią otwartą pozostaje to, czy AMD doda wsparcie także dla Radeonów 600M.

