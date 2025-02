AMD Bald Eagle Point - firma pracuje nad odświeżonymi procesorami Strix Point z dodatkowym cache L4

Za kilka dni do sprzedaży trafią pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen AI 300 z serii APU Strix Point. Nowa generacja wprowadza trzy architektury dla rdzeni CPU, układów iGPU oraz NPU: odpowiednio Zen 5(c), RDNA 3.5 oraz XDNA 2. Kolejną kompletnie nową generacją będzie seria APU Medusa, która zaoferuje rdzenie Zen 6(c) oraz układy graficzne RDNA 5. AMD oficjalnie nie ogłaszało nawet wstępnej daty premiery APU Medusa, co nie oznacza że wewnętrznie nie ma planu na wydanie procesorów w określonym czasie. Do sieci przedostały się tymczasem informacje o odświeżonej generacji Strix Point, która zostanie wydana na wypadek niedotrzymania terminów dla nowej serii Medusa.

AMD Bald Eagle Point ma być tym samym dla Strix Point, czym był Hawk Point dla Phoenix. Chodzi zatem o gruntowne odświeżenie, skupiając się przede wszystkim na ulepszeniu jednej z wykorzystanych architektur. W przypadku Hawk Point była to poprawa wydajności NPU (XDNA), z kolei Bald Eagle Point miałby zostać ulepszony pod kątem pamięci cache, co wpłynęłoby na wydajność zintegrowanych układów graficznych. Według nieoficjalnych informacji, APU Bald Eagle Point ma być czymś pomiędzy Strix Point oraz Strix Halo. Z tego pierwszego wykorzystana zostanie monolityczna budowa, natomiast rozwiązaniem zaczerpniętym ze Strix Halo będzie dodanie pamięci cache L4 (możliwa inna nazwa - MALL cache) w ilości 16 MB.

Dla przypomnienia, Strix Halo ma zaoferować 32 MB tego typu pamięci, co pozwoli na efektywne zwiększenie przepustowości gdy będzie taka potrzeba. APU Bald Eagle Point w dalszym ciągu jednak wykorzystałoby architekturę Zen 5(c) dla rdzeni CPU, RDNA 3.5 dla iGPU oraz XDNA 2 dla układu NPU. To czy Bald Eagle Point zostanie wprowadzone na rynek, obecnie pozostaje kwestią otwartą. Według źródła, jeśli AMD napotka na problemy przy opracowaniu nowej generacji APU Medusa (dla przypomnienia - będzie to APU oparte o rdzenie Zen 6, Zen 6c, układy graficzne iGPU RDNA 5 oraz NPU XDNA nowej generacji), wówczas odświeżony Bald Eagle Point zostanie wprowadzony na rynek, aby mieć dodatkowy produkt na przeczekanie. Jeśli jednak producent nie napotka problemów przy produkcji Medusy, wówczas Bald Eagle Point zostanie wewnętrznie anulowany, a o serii zapewne nie usłyszymy oficjalnymi kanałami.

It was supposed to do STX what Hawk Point did for Phoenix; minor refresh, but this time with the improvement being in a form of additional cache as opposed to NPU perf.

Likely to be cancelled if they can deliver Medusa in time, which is tied up to RDNA5 development.