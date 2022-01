AMD AM5 ma być kolejną długowieczną podstawką dla procesorów Ryzen. Możliwe, że obecne coolery będą z nią kompatybilne

Podczas gdy Intel co chwilę prezentuje nowe podstawki dla procesorów i chipsety, które obsługują właściwie tylko konkretną generację chipów, tak AMD ma w zwyczaju zapewniać długą kompatybilność dla wielu procesorów. Podstawka AM4 uchodzi za długowieczną - debiutowała razem z chipami Ryzen 1000 i jeśli się uprzeć, to możliwe, że zakupiona wtedy platforma będzie w stanie poprawnie obsłużyć procesor z linii Ryzen 5000. O następnych generacjach nie może być już jednak mowy - jeszcze w tym roku przyjdzie pora na AM5, które przeznaczone jest dla 5 nm układów wspierających m.in. pamięci DDR5 czy interfejs PCIe 5.0. Na szczęście wiele wskazuje na to, że nowa podstawka "wytrzyma" na rynku równie długo, co AM4.

Jak mówi Lisa Su, CEO AMD: "Byliśmy bardzo zadowoleni z ewolucji AM4. Mówiliśmy, że zatrzymamy to gniazdo przez długi czas i tak zrobiliśmy. Wierzymy, że było to dobre dla społeczności i szczerze mówiąc, było to dobre również dla nas. W miarę postępów, nadszedł jednak czas na przejście na gniazdo obsługujące nowe technologie, ale myślę, że nasza strategia będzie pod tym względem podobna. Nie znam liczby lat wsparcia dla AM5, ale powiedziałabym, że będzie to długowieczna platforma, podobnie jak AM4. Spodziewamy się, że AM4 pozostanie na rynku jeszcze przez kilka lat i będzie funkcjonować na równi obok AM5".

Co więcej, kilka kwestii technicznych o AM5 poruszyli Robert Hallock (dyrektor ds. marketingu technicznego) i Frank Azor (główny architekt rozwiązań do gier) w wywiadzie dla PCWorld. Jak się okazuje, podstawka typu LGA nie została wybrana przypadkowo - decyzja ta opierała się wyłącznie na gęstości pinów, która była wymagana dla łączności i interfejsów nowej generacji (takich jak PCIe 5.0 czy DDR5). Platforma musiała otrzymać więcej połączeń z procesorem, a dotychczasowe procesory PGA oparte na pinach po prostu nie są przystosowane do ​​tego zadania. Padło też kilka zdań o nietypowym wyglądzie rozpraszacza ciepła. Jak się dowiedzieliśmy, jego kształt został wymuszony po pomieścić pod nim kondensatory, które w innym przypadku musiałyby być zainstalowane po drugiej stronie procesora. Dzięki temu AMD mogło umieścić większą liczbę padów na spodzie nowego procesora, dzięki czemu ma on podobne rozmiary do chipu kompatybilnego z AM4. Idąc tym tropem możemy się więc spodziewać, że coolery pasujące do tej podstawki będą pasować także do AM5, co potwierdził sam Robert Hallock. Do wyjaśnienia zostaje jeszcze kilka istotnych szczegółów, jak np. wymagania dotyczące mocy, jednak koniec końców istnieje duża szansa na to, że ​​sporo coolerów czy systemów AiO jest już gotowych na nową platformę. To zdecydowanie dobra informacja, dzięki której wiele osób zaoszczędzi nieco pieniędzy.

