AMD Ryzen 7000 - Czerwoni pokazali procesor nowej generacji osiągający w grach 5 GHz na wszystkich rdzeniach

Targi CES 2022 to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku dla fanów nowych technologii. To właśnie tutaj oraz na tajwańskim Computexie producenci z całego świata prezentują swoje najnowsze, najbardziej zaawansowane sprzęty. Wczoraj swoje konferencje miały największe firmy ze świata komputerów, a dokładniej AMD, Intel oraz NVIDIA. Skupimy się na pierwszej z wymienionych, bowiem podczas długiego wystąpienia Lisa Su zdradziła sporo szczegółów zarówno na temat kart graficznych, jak procesorów. Wygląda na to, że kolejna generacja układów AMD Ryzen będzie mogła pochwalić się bardzo wysokimi taktowaniami i to na wszystkich rdzeniach naraz, co przyda się zarówno do grania, jak i pracy.

Pokaz AMD sugeruje, że następna generacja procesorów Ryzen 7000 może cechować się wysokimi zegarami, a tym samym bardzo wysoką wydajnością.

Co prawda wspominaliśmy o tym wcześniej, ale informacja ta warta jest oddzielnej publikacji. Lisa Su zaprezentowała wczoraj możliwości prototypowego procesora z rodziny AMD Ryzen 7000, która oparta będzie na architekturze Zen 4 i wyposażona w układy graficzne AMD RDNA2. Całość sparowana została z referencyjną płytą główną od Czerwonych, 2x 16 GB pamięci RAM typu DDR5 z taktowaniem 4800 MHz oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080. Użyto systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 w wersji 22000.282 oraz sterowników od Zielonych z numerem 472.12. Całość przetestowano w popularnej grze z 2021 roku, czyli Halo Infinite.

Dokładna liczba FPS w grze nie została podana, ale Lisa Su określiła ją jako "wysoką". Możecie przekonać się o tym sami na materiale wideo poniżej. Co ważne prototyp procesora AMD Ryzen 7000 osiągnął taktowanie 5,0 GHz na wszystkich rdzeniach. To pozwala zakładać, że maksymalny zegar dla jednego rdzenia może być jeszcze wyższy, a to zaś wróży bardzo dobrze przyszłej generacji procesorów od AMD. Warto jednak przypomnieć, że Intel również pokazał jednostkę Core i9-12900KS mogącą się pochwalić taktowaniem 5,2 GHz na dwóch rdzeniach.

