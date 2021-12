Adapter pamięci RAM DDR4 dla płyt głównych z DDR5. Czy ten szalony pomysł firmy ASUS wzbudzi zainteresowanie?

Platforma z procesorem Intel Alder Lake na papierze wygląda na szalenie nowoczesną. W końcu producent deklaruje wsparcie dla standardu PCI-Express 5.0 czy obsługę nowoczesnych pamięci RAM DDR5. Rzeczywistość jednak nie jest tak kolorowa, bo interfejs PCIe 5.0 to nadal pieśń przyszłości, a moduły DDR5 są trudno dostępne i cenowo znacznie poza zasięgiem zwykłego Kowalskiego. Mimo wszystko można zrozumieć osoby, które od razu chcą kupić drogą i przyszłościową platformę z DDR5. Eh, gdyby tylko można było na niej zamontować DDR4 na przeczekanie... Na szczęście już niebawem może być to możliwe. Okazuje się, że ASUS pracuje nad szalonym rozwiązaniem, które pozwoli zamontować tanie kości DDR4 nawet na najdroższych płytach z chipsetem Z690.

Z jednej strony taki adapter byłby bardzo pomocny dla wielu entuzjastów, z drugiej jednak jest to raczej ciekawostka, która może zostać niefortunnie wyceniona. Mimo wszystko jesteśmy bardzo ciekawi jego dalszych losów.

Jeden z inżynierów ASUS-a opracowuje właśnie adapter, za pomocą którego możliwa będzie współpraca pamięci DDR4 z płytą główną, która została przystosowana do obsługi DDR5. Jak widać na zdjęciach, przejściówka znajduje się w prototypowej fazie, o czym świadczą chociażby spore gabaryty płytki PCB czy ogólnie niezbyt elegancki design. Warto jednak dodać, że adapter odpowiada m.in. za zmianę zasilania i konwersję sygnału, dlatego jego budowa zdecydowanie nie jest prosta. W końcu gdyby tak było, producenci płyt głównych sami mogliby oferować platformy wspierające zarówno DDR5 jak i DDR4.

Adapter wymaga instalacji specjalnej wersji UEFI umożliwiającej obsługę starszych pamięci, jednak dla potencjalnych klientów raczej nie byłaby to przeszkoda nie do przejścia. Nie wiemy tylko, czy adapter rzeczywiście zostanie dopracowany i trafi do sklepów. Z jednej strony takie urządzenie byłoby pomocne dla wielu entuzjastów, z drugiej jednak jest to raczej ciekawostka, która może zostać niefortunnie wyceniona. Mimo wszystko jesteśmy ciekawi dalszych losów tego adaptera. Więcej szczegółów na jego temat możecie znaleźć w poniższym filmie.

