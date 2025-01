ZOTAC GeForce RTX 4070 SUPER Trinity Black i GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge na zdjęciach. Obie wykorzystają złącze 16-pin

Podczas ruszającego za kilka dni CES 2024 zaprezentowane zostaną między innymi karty graficzne z serii GeForce RTX 4000 SUPER. Można spodziewać się, że swoje modele zechcą przedstawić wszyscy znaczący producenci tego typu sprzętu. Jedną z tych firm jest także ZOTAC. Jak wynika z opublikowanych przez znany serwis internetowy zdjęć, GeForce RTX 4070 SUPER doczeka się co najmniej dwóch odmiennych modeli przygotowanych przez tego producenta.

Opublikowano wizualizacje kart graficznych ZOTAC GeForce RTX 4070 SUPER Trinity Black i GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge. Karty zostaną oficjalnie zaprezentowane już 8 stycznia.

ZOTAC GeForce RTX 4070 SUPER Trinity Black to konstrukcja z trzema wentylatorami. Brak jest większych zmian w budowie, w porównaniu do modelu bez dopisku "SUPER". Dokonano jedynie drobnych poprawek w konstrukcji radiatora oraz panelu przedniego. Do zasilania wykorzystywane będzie złącze 16-pin. Co prawda, trudno stwierdzić, czy chodzi tutaj o standardowe 12VHPWR, czy też o nowszą rewizję 12V-2x6, ale bardziej prawdopodobna wydaje się ta druga możliwość.

Drugim modelem jest ZOTAC GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge. Jego system chłodzenia składa się z dwóch wentylatorów, zatem będzie to bardziej kompaktowa karta, która sprawdzi się w mniejszych obudowach. Można też mieć pewność, że w tym przypadku nie będzie konieczny wspornik podtrzymujący układ. Dostępne będą dwie odmiany tego modelu: fabrycznie podkręcona i standardowa. Warto odnotować, że zwykły GeForce RTX 4070 Twin Edge zasilany był przez złącze 8-pin. Tutaj producent zdecydował się zaś na skorzystanie z gniazda 16-pin.

Niestety serwis VideoCardz, który opublikował zdjęcia kart, nie podał specyfikacji układów. Wiemy, że odświeżone GPU Ada Lovelace będą cechowały się większą liczbą rdzeni CUDA, a model GeForce RTX 4070 SUPER otrzyma tyle samo VRAM, co jego standardowa odmiana. Nieco wyższy będzie za to współczynnik TDP, który wyniesie 220 W. Wiele wskazuje na to, że większość producentów zdecyduje się na zasilanie nowych kart za pośrednictwem złącza 16-pin. Karty ZOTAC będą oficjalnie zapowiedziane 8 stycznia, a do sprzedaży powinny trafić jeszcze w drugiej połowie tego miesiąca.

Źródło: VideoCardz