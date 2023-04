ZOTAC oraz Sony prezentują karty graficzne GeForce RTX 4070 z motywami z filmu Spider-Man: Across the Spider-Verse

W zeszłym tygodniu do sprzedaży trafiła karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070, oparta na architekturze Ada Lovelace. Na rynek trafiła zarówno wersja Founders Edition, przygotowana bezpośrednio przez NVIDIĘ, jak również niereferencyjne projekty od partnerów AiB. W najbliższym czasie możemy spodziewać się prezentacji kolejnych autorskich wersji, ale już teraz jedna z nich może przyciągnąć uwagę. ZOTAC we współpracy z Sony przygotował bowiem nowe warianty GeForce RTX 4070, będące jednocześnie reklamą nadchodzącej animacji Spider-Man: Across the Spider-Verse.

ZOTAC we współpracy z Sony przygotowuje limitowane wersje kart GeForce RTX 4070 w edycjach AMP AIRO oraz Twin Edge i które będą posiadały grafiki z nadchodzącej animacji Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Jeszcze w tym miesiącu powinna ruszyć wspólna kampania ZOTAC oraz Sony o nazwie "Power the Hero in you". Pojawią się zarówno limitowane edycje kart graficznych ZOTAC GeForce RTX 4070 (w późniejszym czasie również GeForce RTX 4070 Ti) z serii AMP AIRO oraz Twin Edge. Karty graficzne będą charakteryzowały się specjalnym wyglądem z widocznymi postaciami z nadchodzącej animacji Spider-Man: Across the Spider-Verse (premiera w kinach już 2 czerwca). Ozdobne grafiki pojawią się na backplate, a ikony Spider-Mana dodatkowo zostaną wtopione w wentylatory obu modeli kart.

W najbliższych tygodniach w mediach społecznościowych będą się również pojawiały konkursy przygotowane przez ZOTAC i Sony, a w których będą trzy karty, w tym jedna ZOTAC GeForce RTX 4070 AMP AIRO oraz dwie ZOTAC GeForce RTX 4070 Twin Edge. Producent dodatkowo zdradza, że w planach są kolejne modele kart, w tym również ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO. Więcej szczegółów o ewentualnej dostępności oraz konkursach poznamy w najbliższym czasie.

