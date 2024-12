Zamiana 128 GB na 1 TB pamięci w iPhonie 16 Pro jest możliwa, choć nie każdy będzie w stanie podołać temu zadaniu

Niezależnie od tego, jakie urządzenie mobilne od Apple wybierzemy, możemy być pewni tego, że jednym z największych kosztów będzie wbudowana pamięć. Dla przykładu smartfon Apple iPhone 16 Pro ze 128 GB pamięci flash kosztuje 5299 zł, ale jeśli zdecydujemy się na 1 TB wariant, cena podskoczy do 7799 zł. Nic (poza naszymi umiejętnościami i dostępem do specjalnych narzędzi) nie stoi na przeszkodzie, abyśmy sami dokonali wymiany pamięci i to dużo niższym kosztem.

Instalacja pojemniejszego wariantu pamięci flash została przedstawiona na przykładzie nowego smartfona Apple iPhone 16 Pro w wersji 128 GB. Docelowo pracownik chińskiej firmy KingSener, który wszystkie swoje działania pokazał na materiale wideo, miał zamiar dokonać podmiany na 1 TB edycję pamięci NAND. Pierwszym celem było wyciągnięcie płyty głównej, na której znajduje się omawiana pamięć, tak więc najpierw trzeba było otworzyć obudowę urządzenia. Ten proces nie jest nadto skomplikowany i spora część użytkowników poradziłaby sobie z nim nawet bez specjalnych narzędzi. Natomiast następne operacje, to już całkiem inny poziom, bowiem do pracy zaciągnięta została mniejsza maszyna CNC.

Wspomnianym narzędziem została spiłowana stara pamięć NAND, a na jej miejsce wkroczyła nowa, która wymagała oczywiście przylutowania. Część osób może stwierdzić, że przecież można podgrzać pamięć do odpowiedniej temperatury, tak, aby ją odlutować i wyciągnąć — jest to prawdą, ale w tym procesie bardzo łatwo uszkodzić komponenty na płycie głównej. Użycie maszyny CNC jest dużo bezpieczniejszą metodą, a cena za najtańsze modele nie przekracza 1000 zł. Pojemniejsza pamięć zapewnia przy okazji lepszą wydajność, co dobrze pokazują rezultaty widoczne na ostatnich grafikach w tym materiale. Warto zapoznać się z załączonym filmem, gdyż cała praca została wykonana na naprawdę dobrym poziomie.

Źródło: YouTube @KingSener