Apple iPhone 16 oraz iPhone 16 Pro - debiut nowych smartfonów. Największy iPhone w historii i lepsza fotografia

Jesteśmy świeżo po konferencji Apple o nazwie It's Glowtime, na której gigant z Cupertino zaprezentował swoje nowe urządzenia. Oczywiście najbardziej wyczekiwaną premierą była kolejna generacja smartfonów Apple iPhone 16. Przedsiębiorstwo od samego początku wskazywało, że wszystkie nowości zostały stworzone dla Apple Intelligence. Do serii wprowadzony został również (zgodnie z przewidywaniami) przycisk do robienia zdjęć, który zaskakuje swoimi możliwościami.

Doczekaliśmy się debiutu nowej serii smartfonów Apple iPhone 16. Nowości są specjalnie przystosowane do obsługi Apple Intelligence, mogą skorzystać z przycisku do robienia zdjęć, a zarazem ma je wyróżniać lepszy czas pracy.

W tym roku standardowo mamy do czynienia z czterema modelami, z których dwa są nieco gorzej wyposażone. Największe wrażenie w całej nowej serii zdecydowanie robi przycisk do robienia zdjęć, a nie zaawansowane funkcje AI (Apple Intelligence w tym przypadku). Jego możliwości są bowiem bardzo rozbudowane i pozwalają tuż przed zrobieniem zdjęcia zmienić główne parametry - jedno dotknięcie uruchamia aparat, a następnie możemy przesuwać palcem po przycisku, aby dostosować odpowiednie opcje. Co równie ciekawe, modele Apple iPhone 16 i 16 Plus korzystają z nowego chipu Apple A18, a nie zeszłorocznego - złamano więc tradycję, aby smartfony mogły lepiej obsługiwać funkcje AI, z których część jest uruchamiana lokalnie, a druga część na serwerach (mamy się jednak nie martwić o prywatność). Po raz pierwszy słabsze modele otrzymały również dostęp do makrofotografii. Przewidywania sprawdziły się więc w 100%, choć przycisk do robienia zdjęć wypadł dużo lepiej i naprawdę zaskoczył swoimi możliwościami. Resztę parametrów możemy zobaczyć w poniższej tabeli, natomiast najtańszy model to koszt 3999 zł. Zakupu dokonamy tutaj.

iPhone 16 iPhone 16 Plus Procesor Apple A18 (3 nm)

6 rdzeni (2P/4E) Układ graficzny 5-rdzeniowy NPU 16-rdzeniowy (35 TOPS) Pamięć RAM 8 GB (nieoficjalnie) Pamięć wbudowana 128/256/512 GB Wyświetlacz 6,1" 2556 x 1179 px, OLED, 60 Hz

Super Retina XDR, HDR, True Tone

2 000 000:1, 1000 nitów (typowo), 2000 nitów (szczytowa jasność) 6,7" 2796 x 1920 px, OLED, 60 Hz

Super Retina XDR, HDR, True Tone

2 000 000:1, 1000 nitów (typowo), 2000 nitów (szczytowa jasność) Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Norma odporności IP68 (do 6 m przez 30 minut) Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0) Aparaty tylne 48 MP (26 mm, f/1.6, OIS)

12 MP (13 mm, f/2.2, 120 stopni, 2x zoom optyczny) Możliwości wideo 4K przy 60 kl/s z Dolby Vision Aparat przedni 12 MP (f/1.9) Akumulator 3561 mAh (nieoficjalnie) 4006 mAh (nieoficjalnie) System operacyjny iOS 18 Wymiary i waga 147,6 x 71,6 x 7,8 mm / 170 g 160,9 x 77,8 x 7,8 mm / 199 g Przedsprzedaż 13 września 2024 roku Dostępność 20 września 2024 roku Cena 128 GB - 3999 zł

256 GB - 4499 zł

512 GB - 5499 zł 128 GB - 4499 zł

256 GB - 4999 zł

512 GB - 5999 zł

Z kolei w przypadku Apple iPhone 16 Pro i Pro Max największym zaskoczeniem jest rozmiar tego drugiego, albowiem mowa aż o 6,9-calowym wyświetlaczu, a więc największym, z jakiego do tej pory mogły skorzystać smartfony od Apple. Na pokładzie tytanowej konstrukcji znalazł się układ Apple A18 Pro, którego wydajność AI nie różni się od wersji bazowej, ale za to... cóż, układ graficzny powinien być trochę lepszy. Wrażenie robią tutaj możliwości wideo, wszak można nagrywać materiały w 4K przy 120 kl/s i to z Dolby Vision, a przy tym otrzymujemy naprawdę sporo opcji, z których można skorzystać już po skończeniu nagrania (np. w trakcie nagrań głosy są separowane, więc można później ustalić, jak mają brzmieć - bardziej studyjnie, kinowo itd.). Mamy dostęp także do jednego przycisku funkcyjnego oraz tego samego pojemnościowego przycisku do sterowania aparatem. Apple iPhone 16 Pro Max jest smartfonem, który ma zapewnić najlepszy czas pracy spośród wszystkich dostępnych obecnie modeli. Standardowo jak na Apple, nie podano dokładnej pojemności akumulatora, więc trzeba się posiłkować nieoficjalnymi danymi. Zakupu tych dwóch nowości dokonamy pod tym adresem.

iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Procesor Apple A18 Pro (3 nm)

6 rdzeni (2P/4E) Układ graficzny 6-rdzeniowy NPU 16-rdzeniowy (35 TOPS) Pamięć RAM 8 GB (nieoficjalnie) Pamięć wbudowana 128/256/512 GB lub 1 TB 256/512 GB lub 1 TB Wyświetlacz 6,3" 2622 x 1206 pikseli, OLED, 120 Hz

Super Retina XDR, HDR, True Tone

2 000 000:1, 1000 nitów (typowo), 2000 nitów (szczytowa jasność) 6,9" 2868 x 1320 px, OLED, 120 Hz

Super Retina XDR, HDR, True Tone

2 000 000:1, 1000 nitów (typowo), 2000 nitów (szczytowa jasność) Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC Norma odporności IP68 Porty, złącza i sloty USB typu C (3.0) Aparaty tylne 48 MP (24 mm, f/1.78, OIS)

48 MP (13 mm, f/2.2, OIS, 120 stopni)

12 MP (120 mm, f/2.8, 20 stopni, 5x zoom optyczny, OIS 3D) Możliwości wideo 4K przy 120 kl/s z Dolby Vision Aparat przedni 12 MP (f/1.9) Akumulator 3577 mAh (nieoficjalnie) 4747 mAh (nieoficjalnie) System operacyjny iOS 18 Wymiary i waga 149,6 x 71,5 x 8,25 mm / 199 g 163 x 77,6 x 8,25 mm / 227 g Przedsprzedaż 13 września 2024 roku Dostępność 20 września 2024 roku Cena 128 GB - 5299 zł

256 GB - 5799 zł

512 GB - 6799 zł

1 TB - 7799 zł 256 GB - 6299 zł

512 GB - 7299 zł

1 TB - 8299 zł

Źródło: Apple