Jak wygląda demontaż iPhone 16 Pro? Naprawa wygląda na skomplikowaną, a ceny odpłatnej obsługi w serwisie przerażają

Nieodłącznym elementem każdego smartfona jest jego obsługa serwisowa. Mimo zobowiązania producentów w postaci gwarancji pojawiają się momenty, gdy smartfona będzie trzeba samodzielnie naprawić. Wielki świat YouTube często wspiera w takich działaniach prezentując poradniki lub szybkie rozbiórki smartfonów. Tuż po rozpoczęciu sprzedaży iPhone'ów 16 do Internetu trafił pierwszy filmik prezentujący rozbiórkę modelu iPhone 16 Pro.

Naprawa iPhone'a 16 Pro jest dość skomplikowana i wymaga specjalistycznych narzędzi. Naprawy odpłatne także pozostawiają wiele do życzenia.

Rozpoczęcie naprawy niemalże każdego smartfona (czasami zdarzają się wyjątki od tej reguły) zaczyna się od pokrywy baterii. Charakterystycznym elementem przy naprawie iPhone'ów jest wykręcenie dwóch śrubek pentabole. Powoli nam to w późniejszym etapie zdemontować wyświetlacz. Po wykonaniu tej czynności iPhone'a 16 Pro kładziemy na specjalne urządzenie grzewcze. Może to być podgrzewająca mata, separator lub nawet gorący kompres (do kupienia w popularnych sklepach zajmujących się sprzedażą części i narzędzi GSM). Pozwoli nam to swobodnie i spokojnie zdemontować pokrywę baterii. Filmik prezentuje naprawdę interesujący sposób demontażu pokrywy smartfona od Apple.

W środku urządzenia nie znajdziemy „niespodzianek” utrudniających życie profesjonalnym serwisantom. Dla osób specjalizujących się w takich naprawach iPhone'y 16 będą niczym chleb powszedni. Wnętrze smartfona na pierwszy rzut oka przypomina poprzednika, czyli iPhone'a 15 Pro. Oczywiście z drobnymi kosmetycznymi różnicami. Chcąc całkowicie zdemontować wyświetlacz iPhone'a 16 Pro odkręcamy śrubki zabezpieczające blaszki ochronne. W późniejszym etapie wypinamy wszystkie konektory łączące ekran z płytą główną. Krok po kroku odczepiamy taśmy kolejnych elementów. Pozwoli nam to na demontaż kamery, która w iPhone 16 Pro wydaje się być mniejsza niż u poprzednika. Dokładnie tak samo, jak płyta główna.







W trakcie demontażu warto pamiętać, aby wszystkie śrubki odkładać w miejscu, które umożliwi nam później prawidłowy montaż w odwrotnej kolejności do demontażu. W iPhone 16 Pro pojawia się charakterystyczne podklejenie baterii. Demontaż akumulatora w takim przypadku to wyciąganie klejących taśm i okręcanie ich na pęsetę. Należy to robić powoli, aby taśma się nie przerwała, ponieważ spowoduje to nieco większe komplikacje przy demontażu. Tegorocznym zaskoczeniem w naprawie jest sam akumulator. Bateria w iPhone 16 Pro jest umieszczona w stalowej obudowie. Zapewnia to lepszą kontrolę ciepła. Warto przypomnieć, że akumulator w iPhone 16 Pro ma 3582 mAh i jest o 9,4% większy niż bateria poprzednika o pojemności 3274 mAh. Chcąc wymienić sam wyświetlacz musimy zdemontować z urządzenia głośnik multimedialny, mikrofon oraz cały port ładowania. Kanał Rewa prezentuje także oddzielenie ekranu od aluminiowej ramki. Patrząc na całokształt naprawy stwierdzam, że dla laika mogą to być trudne działania. Ma to ogromne znaczenie, kiedy mówimy o drogim smartfonie oraz ryzyku uszkodzenia podzespołów, oraz wpędzeniu się w większe koszty.

Pęknięty ekran Uszkodzenie pokrywy Pęknięty ekran i pokrywa Wymiana akumulatora Tylny

aparat Inne uszkodzenia iPhone 16 1479 zł 849 zł 2099 zł 499 zł 859 zł 2949 zł iPhone 16 Plus 1779 zł 999 zł 2399 zł 499 zł 859 zł 3249 zł iPhone 16 Pro 1779 zł 849 zł 2279 zł 579 zł 1299 zł 3579 zł iPhone 16 Pro Max 2149 zł 999 zł 2679 zł 579 zł 1299 zł 4029 zł

Z pozytywnych wiadomości jest informacja, że już nie musimy płacić za wymianę całego swapa, aby wymienić głośnik lub akumulator. Apple już od modeli iPhone 13 rozpoczął drobne naprawy mechaniczne stopniowo je rozszerzając. Dziś możemy wymienić więcej elementów w serwisach gwarancyjnych. Producent skategoryzował naprawy na różne kategorie, ale dla większości klientów koszt napraw dalej mogą być wysokie. Alternatywą są naprawy w pogwarancyjnych serwisach, które zamiast modułowych napraw często są w stanie wymienić tylko drobny element np. szkiełko od aparatu zamiast całej pokrywy baterii.

Źródło: Apple, zdjęcie: YouTube - REWA Technology