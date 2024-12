Apple produkuje już część swoich procesorów w fabryce TSMC umiejscowionej w Stanach Zjednoczonych

Branża półprzewodników przechodzi aktualnie poważne przekształcenia, których celem jest ograniczenie produkcji chipów na Dalekim Wschodzie. Nowe ośrodki produkcyjne powstają w krajach zachodnich, gdzie panuje większa stabilność geopolityczna. Finalizowana aktualnie jest między innymi budowa fabryki TSMC w Arizonie. Jak podają źródła, jedna z linii produkcyjnych już ruszyła i wytwarzane są tam procesory dla firmy Apple.

Ośrodek TSMC, który powstaje w Arizonie, uruchomił już jedną ze swoich linii produkcyjnych. Wytwarzane są tam procesory A16 Bionic dla firmy Apple. Produkcja masowa ma jednak wystartować dopiero w 2025 roku.

O amerykańskiej fabryce TSMC Fab 21 pisaliśmy w przeszłości wielokrotnie. Konstrukcja obiektu napotykała rozmaite trudności, ale od pewnego czasu wszystko idzie już zgodnie z planem. Formalnie produkcja masowa chipów rozpocznie się w 2025 roku, ale jedna z linii produkcyjnych już ponoć ruszyła. Korzysta z niej firma Apple do wytwarzania swoich starszych procesorów A16 Bionic. Jednostki te wykorzystywane są w smartfonach iPhone 14 Pro i 14 Pro Max oraz iPhone 15 i 15 Plus, z czego produkowane są jeszcze aktualnie tylko dwa ostatnie modele. Możliwe jednak, że chip trafi w przyszłości też do jakichś innych urządzeń. Omawiany procesor wytwarzany jest na razie w stosunkowo małych, choć zauważalnych ilościach, co stanowi dobry test dla urządzeń zainstalowanych w ośrodku tajwańskiej firmy. Pozwala je też odpowiednio skonfigurować do produkcji masowej.

Rozpoczęcie wytwarzania procesorów Apple w amerykańskim ośrodku TSMC było możliwe dzięki temu, że podczas niedawnych testów udało się osiągnąć zbliżony uzysk, jak w fabrykach na Tajwanie. Jest on, co prawda, ciągle odrobinę niższy, jednak ich wyrównanie to tylko kwestia czasu. Wybór A16 Bionic jest zapewne nieprzypadkowy. To rozwiązanie starsze, ale jednocześnie na tyle skomplikowane, żeby prawidłowo ocenić jakość pracy maszyn zainstalowanych w placówce. Do produkcji wykorzystywany jest proces technologiczny TSMC N4P, czyli w praktyce zmodyfikowana wersja procesu 5 nm. Wydaje się zatem, że wszystko idzie zgodnie z planem i fabryka w Arizonie wystartuje bez dodatkowych opóźnień.

Źródło: Tom's Hardware, Tim Culpan's Position