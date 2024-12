Apple iPhone 16 - przedsprzedaż droższych modeli smartfonów nieco rozczarowuje, ale i tak plasuje się na wysokim poziomie

W przypadku kolejnych generacji smartfonów iPhone czasami mamy do czynienia ze zmianami ewolucyjnymi a nie rewolucyjnymi. Sprzęt opatrzony numerem 16 przynosi jednak sporo nowości, wśród których jedną z ważniejszych jest dodanie wsparcia dla zestawu funkcji Apple Intelligence. Zmiany jednak nie wszystkich przekonują, czemu dowodzi liczba zamówień przedpremierowych. Wyniki zależą od konkretnego modelu, ale w niektórych przypadkach są rozczarowujące.

Najwyżej pozycjonowane modele iPhone'a 16 nie sprzedają się tak dobrze, jak planowała firma Apple. W przypadku wariantu Pro odnotowano 27% spadek zamówień w porównaniu z poprzednią generacją.

Według opublikowanych jakiś czas temu danych, firma Apple zadbała o przygotowanie 17 mln egzemplarzy smartfonów iPhone 16 w pierwszej dostawie. Aż 68% z nich miały stanowić warianty Pro i Pro Max. Niestety, jak donosi analityk Ming-Chi Kuo z portalu Medium, te dwa modele zaliczyły rozczarowujący start. Zamówienia przedpremierowe na iPhone’a 16 Pro były w pierwszym weekendzie po prezentacji o 27% niższe niż w przypadku analogicznego modelu z poprzedniej generacji. Także iPhone 16 Pro Max nie odniósł tak dużego sukcesu, jak chciałaby firma Apple, ponieważ w tym przypadku spadek wyniósł 16%. Znacznie lepiej prezentuje się za to przedsprzedaż iPhone’a 16 Plus i zwykłego iPhone’a 16. Odnotowano bowiem tutaj wzrost zamówień o odpowiednio 48% i 10%.

Jak twierdzi Kuo, nie najlepsze wyniki przedsprzedażowe wariantów Pro i Pro Max nie powinny jednak wpłynąć na plany produkcyjne Apple. Sprzedaż droższych iPhone’ów zostanie prawdopodobnie odbudowana w przyszłości za pośrednictwem rozmaitych promocji i kampanii reklamowych pokazujących zalety nowej generacji. Ostatecznie zmniejszy to prawdopodobnie nieco przychód firmy Apple, ale należy pamiętać, że pomimo gorszych rezultatów i tak sprzedaż nie należy do niskich. Po pierwszym weekendzie zamówiono bowiem 17,1 mln egzemplarzy iPhone'a 17 Pro Max. Wariant z dopiskiem Pro osiągnął jak na razie wynik 9,8 mln egzemplarzy, smartfon z oznaczeniem Plus to 2,6 mln jednostek, a standardowy iPhone 16 rozszedł się już w 7,3 mln egzemplarzy. Choć wyniki dla najdroższych modeli są zatem gorsze niż przed rokiem, to nadal nie jest to duży powód do zmartwień dla Apple.

