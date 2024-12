Apple iPhone 16 - znamy wydajność nowych procesorów Apple A18 i A18 Pro. Podstawowy chip przegania ten z iPhone'a 15 Pro

Jesteśmy świeżo po debiucie serii smartfonów Apple iPhone 16, która tak naprawdę stanie się dostępna 20 września 2024 roku. Zanim jednak pierwsze egzemplarze trafią do konsumentów, możemy zapoznać się z wynikami testów, które zostały przeprowadzone w benchmarku Geekbench. Dzięki temu wiemy, jak wypadają nowe chipy Apple A18 i A18 Pro na tle poprzednich generacji. Wzrosty wydajności są takie, jak zapowiadano - a przynajmniej jeśli chodzi o CPU z układu Apple A18.

Dzięki testom z benchmarku Geekbench poznaliśmy potencjalne możliwości nowych chipów od Apple, czyli tytułowych Apple A18 i A18 Pro. Ten pierwszy faktycznie przyniesie zapowiadany wzrost wydajności w kwestii CPU.

Podstawowa wersja chipu, a więc Apple A18, zagościła w smartfonach Apple iPhone 16 i 16 Plus. Według Apple wariant ten miał się okazać szybszy o 30% w kwestii CPU od układu Apple A16 Bionic. Wyniki z benchmarku Geekbench pokazują, że spotkamy się ze wzrostem o odpowiednio 30,8 i 25,8% - wydajność w kontekście jednego (Single-Core) i wielu rdzeni (Multi-Core). Z kolei układ graficzny w chipie Apple A18 miał być aż o 40% wydajniejszy od wspomnianego Apple A16 Bionic - w tym wypadku nie jest tak kolorowo, ponieważ wzrost wynosi trochę ponad 24%. Co jednak ciekawe, układ wypadł o 17% lepiej (zarówno w kontekście Single-, jak i Multi-Core) od tego, który odpowiada za wydajność w modelu Apple iPhone 15 Pro, a więc Apple A17 Pro.

Geekbench 6.3.0

(Single-Core) Geekbench 6.3.0

(Multi-Core) Geekbench 6.3.0

(Metal) Apple A14 Bionic

(iPhone 12 Pro) 2072 pkt 4722 pkt 16 016 pkt Apple A15 Bionic

(iPhone 14) 2251 pkt 5527 pkt 20 329 pkt Apple A16 Bionic

(iPhone 14 Pro) 2600 pkt 6690 pkt 22 542 pkt Apple A17 Pro

(iPhone 15 Pro) 2896 pkt 7192 pkt 27 053 pkt Apple A18

(iPhone 16) 3402 pkt 8418 pkt 28 009 pkt Apple A18 Pro

(iPhone 16 Pro) 3409 pkt 8492 pkt 32 848 pkt Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (OnePlus 13) 3236 pkt 10049 pkt Nie dotyczy

Natomiast układ Apple A18 Pro znalazł się na pokładzie modeli Apple iPhone 16 Pro i Pro Max. W przypadku wydajności samego CPU różnice są bardzo minimalne, jeśli porównamy ten wariant z podstawowym. Mają one bowiem tyle samo rdzeni (6) o praktycznie identycznym taktowaniu. W kwestii układu graficznego widać już rozbieżność w wynikach, albowiem Apple A18 Pro może skorzystać z 6-, a nie 5-rdzeniowego GPU. Oba nowe układy od Apple wypadają lepiej w aspekcie wydajności jednego rdzenia, ale w wydajności wielordzeniowej przegrywają z nadchodzącym procesorem od Qualcomma, czyli Snapdragonem 8 Gen 4 (choć tu nie ma się co dziwić, gdyż może on skorzystać z 8 rdzeni).

Źródło: Geekbench, Apple