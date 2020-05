XMG Ultra 17 - laptop z Intel Core i9-10900K i NVIDIA RTX 2080 SUPER

Wczoraj Intel oficjalnie zaprezentował procesory 10 generacji o kodowej nazwie Comet Lake-S. Najwydajniejszą jednostką, którą przygotował Intel jest 10-rdzeniowy i 20-wątkowy układ Intel Core i9-10900K. Raptem po jednym dniu od zapowiedzi, poznaliśmy szczegóły na temat notebooka wykorzystującego kadłubek Clevo, który będzie bazował na tych podzespołach. Firma XMG (reseller Clevo) poinformował właśnie o wprowadzeniu do sprzedaży nowego laptopa XMG Ultra 17 - co ciekawe, o tym laptopie (choć pod inną nazwą) pisaliśmy około 2 miesiące temu. Wiemy ze swoich źródeł, że identyczny kadłubek pojawi się w sprzedaży w Polsce (m.in. dzięki firmie Hyperbook), jednak nie mamy jeszcze pewności, czy pojawią się dokładnie identyczne podzespoły.

XMG zapowiedział nowego laptopa Ultra 17, który bazuje na kadłubku Clevo. Sprzęt wspiera m.in. 10-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i9-10900K oraz kartę NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER z TDP ustawionym na poziomie 200 W.

Nowy notebook od Clevo będzie wspierał procesory Intel Core 10 generacji o kodowej nazwie Comet Lake-S. Oprócz standardowych, 65 W układów, będą również dostępne jednostki z TDP wynoszącym 125 W, a więc odpowiednio Intel Core i5-10600K (6C/12T), Intel Core i7-10700K (8C/16T) oraz Intel Core i9-10900K (10C/20T). W Polsce ten sam laptop otrzyma najprawdopodobniej maksymalnie 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Intel Core i7-10700K. W przypadku kart graficznych dostępne będą trzy wersje: NVIDIA GeForce RTX 2070 Refresh (115 W), GeForce RTX 2070 SUPER (115 W) oraz GeForce RTX 2080 SUPER (200 W). Notebook w maksymalnej opcji zaoferuje więc bardzo wysoką wydajność, jednak bezsprzecznie kosztem jednocześnie bardzo dużego poboru mocy.

Sprzęt wyposażono w chipset Intel Z490 co jest ważną informacją z punktu widzenia dalszego wsparcia - najpewniej laptop po aktualizacji BIOS będzie także wspierał procesory Intel Rocket Lake-S. Notebook XMG Ultra 17 będzie posiadał ekran o przekątnej 17,3". W obu wersjach będzie to matryca IPS, przy czym pierwszy wariant to matryca z odświeżaniem 240 Hz, 100% pokryciem barw sRGB oraz wsparciem dla NVIDIA G-SYNC. Drugi ekran to Mini LED o rozdzielczości Ultra HD 4K, ze 100% pokryciem barw Adobe RGB oraz DCI-P3 oraz certyfikatem VESA DisplayHDR 1000 (5570 diod LED oraz 240 niezależnych stref podświetlenia). Notebook XMG Ultra 17 wspiera maksymalnie 128 GB pamięci RAM oraz posiada maksymalnie cztery sloty M.2 dla dysków SSD (trzy wspierają wyłącznie PCIe x4 Gen.3, czwarty wspiera zarówno PCIe jak również SATA III).

Notebook będzie posiadał bardzo bogate zaplecze portów komunikacyjnych. Otrzymamy zestaw składający się z: 1x Thunderbolt 3, 1x USB 3.2 typu C Gen.2x2 (do 20 Gbps), 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (do 10 Gbps), 3x USB 3.2 typu A Gen.2, 2x mini DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, dwa gniazda audio-jack 3,5 mm, sieciowy port Ethernet RJ-45 oraz czytnik kart pamięci SD UHS-III. W zestawie znajdziemy dwa zasilacze o mocy po 280 W każdy. Wbudowany akumulator litowo-jonowy będzie miał pojemność 97 Wh. Waga laptopa wynosi 3,8 kg. Premiera sklepowa zaplanowana została na koniec czerwca.

Specyfikacja XMG Ultra 17 Procesor Intel Comet Lake-S (35 W, 65 W, 125 W)

Intel Core i5-10600K (6C/12T)

Intel Core i7-10700K (8C/16T)

Intel Core i9-10900K (10C/20T)

Chipset Intel Z490 Pamięć RAM Do 128 GB DDR4 2933 MHz

4x SO-DIMM, Dual Channel Układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2070 Refresh (115 W)

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (115 W)

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (200 W) Dyski 4x M.2 dla dysków SSD

3x PCIe x4 Gen.3, 1x PCIe lub SATA III Matryca 17,3" IPS Full HD, 240 Hz, 100% sRGB, G-SYNC

17,3" Ultra HD, 60 Hz, 100% Adobe RGB, DisplayHDR 1000, Mini LED Złącza 1x Thunderbolt 3 (40 Gbps)

1x USB 3.2 typu C Gen.2x2 (20 Gbps)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (10 Gbps)

2x mini DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.0

1x Ethernet RJ-45

2x audio jack 3,5 mm

1x czytnik kart pamięci SD UHS-III Akumulator Litowo-jonowy, 97 Wh Waga 3,8 kg Zasilacz 2x 280 W

Źródło: XMG