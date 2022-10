XMG APEX 15 MAX - pierwszy na świecie notebook dla graczy z procesorem AMD Ryzen 7 5800X3D i pamięcią 3D V-Cache

Laptopy z desktopowymi procesorami nie są już czymś ekstremalnie rzadkim na rynku - najczęściej z takich możliwości korzystają producenci kadłubków (OEM) jak Clevo czy TongFang, by później kolejne firmy mogły sprzedawać takie gotowe zestawy pod własnymi markami. Jednym z takich podmiotów jest XMG, który od dawna oferuje model notebooka XMG APEX 15 MAX z desktopowymi procesorami AMD Ryzen 5000. Teraz do oferty firmy dołącza kolejna wersja laptopa, która jako pierwsza korzysta z AMD Ryzen 7 5800X3D.

XMG APEX 15 MAX będzie pierwszym laptopem na rynku, wyposażonym w procesor AMD Ryzen 7 5800X3D z pamięcią 3D V-Cache.

Dzięki nowej wersji oprogramowania BIOS (mowa o numerze 1.07.09A01, zawierającym w sobie także firmware AGESA w wersji 1.2.0.7), do laptopa XMG APEX 15 MAX można od teraz wsadzić także ostatni z procesorów AMD Ryzen 5000, pierwotnie wydanym na rynku komponentów PC - mowa oczywiście o AMD Ryzen 7 5800X3D, wykorzystującym technologię pakowania 3D V-Cache. Jest to 8-rdzeniowa i 16-wątkowa jednostka Zen 3 z zablokowanym mnożnikiem, 96 MB pamięci cache L3 i jednocześnie obniżonym limitem energetycznym względem wersji dostępnej na wolnym rynku. Domyślne TDP wynosi 65 W, z kolei współczynnik PPT wynosi 88 W. Płyta główna zastosowana w notebooku posiada desktopowy chipset AMD B550.

XMG APEX 15 MAX Procesor AMD Ryzen 5 5600X (6/12)

AMD Ryzen 7 5700X (8/16)

AMD Ryzen 7 5800X3D (8/16 + 3D V-Cache)

AMD Ryzen 9 5900X (12/24)

AMD Ryzen 9 5950X (16/32) Chipset AMD B550 Zintegrowany układ graficzny - Osobny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6

TGP 115 W + 15 W Dynamic Boost 2.0 RAM Do 64 GB RAM DDR4 3200 MHz (2x SO-DIMM) Magazyn danych 2x M.2 SSD PCIe 3.0 x4 NVMe

1x slot 2,5" na dodatkowy HDD/SSD Ekran 15,6" 1920 x 1080 pikseli, IPS, 240 Hz, G-SYNC

300 nitów, ~95% sRGB Porty 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, G-SYNC)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x USB 2.0 typu A

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 1.4 (G-SYNC)

1x Ethernet RJ-45 Gigabit

1x czytnik kart microSD

2x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet RJ-45 Gigabit - przewodowa

WiFi 6 + Bluetooth 5 - bezprzewodowa Kamera internetowa 720p Akumulator Litowo-polimerowy, 62 Wh Wymiary 361 x 258 x 32,5 mm Waga 2,6 kg System Windows 10 / 11 Home lub Professional

Laptop, podobnie jak dotychczasowe wersje, wykorzystuje mobilne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU oraz NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU z bazowym TGP wynoszącym 115 W i dodatkowymi 15 W w ramach funkcji Dynamic Boost 2.0. Zastosowany ekran to 15,6-calowy panel Full HD IPS z częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz. Wśród pierwszych opublikowanych wyników wydajności, najciekawszy wydaje się być z gry Shadow of the Tomb Raider, gdzie notebook XMG APEX 15 MAX z AMD Ryzen 7 5800X3D oraz GeForce RTX 3070 uzyskuje wynik 152 FPS na wysokich detalach, podczas gdy ten sam sprzęt ale z procesorem AMD Ryzen 9 5950X wyciąga 133 FPS (w wersji z R7 5700X jest to już 117 FPS - oczywiście wszystkie procesory sparowane zostały z tym samym GPU). Koszt przykładowej konfiguracji laptopa z AMD Ryzen 7 5800X3D wynosi około 2149 euro - tutaj opieram się na przygotowanej przez siebie wersji z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3070, 16 GB RAM DDR4 3200 MHz, 1 TB SSD Samsung 970 EVO Plus oraz systemem Windows 11 Home.

Źródło: XMG