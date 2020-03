XMG Apex 15 - Laptop z 16-rdzeniowym procesorem od AMD

Każdy z nas ma inne wymagania co do komputera, z którego korzysta. Ważna może być kultura pracy, temperatury, cena, wygląd, wydajność w grach i programach oraz wiele innych czynników. Niemiecka marka XMG postanowiła przygotować coś dla tych, którzy potrzebują naprawdę sporo mocy w mobilnym wydaniu. Laptop z serii XMG Apex 15, oparty na kadłubku od Clevo, ma zaoferować konfigurację z najwydajniejszym konsumenckim procesorem od AMD, czyli 16-rdzeniowym i 32-wątkowym modelem Ryzen 9 3950X. Całość doprawiona kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 2070 oraz nawet trzema nośnikami półprzewodnikowymi. Oczywiście taki zestaw swoje kosztuje...

Laptop XMG Apex 15 ma kosztować od 1337 do 4244 euro, czyli od około 6099 do 19 329 złotych. Wszystko zależy od wybranej konfiguracji.

XMG Apex 15 to 15,6-calowy laptop o wymiarach 361 x 258 x 32,5 (szerokość x głębokość x wysokość) milimetrów i wadze około 2,6 kilograma. Mamy tutaj do czynienia z kadłubkiem Clevo, w środku którego znajdziemy płytę główną na chipsecie AMD B450 i (do wyboru) procesor AMD Ryzen 5 3600, AMD Ryzen 7 3700X, AMD Ryzen 9 3900 lub 3950X oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060 lub RTX 2070. Całość dopełniają dwa miejsca dla modułów RAM DDR4 SO-DIMM o maksymalnej pojemności 64 GB oraz trzy miejsca dla SSD - jedno M.2 2280 PCIe 3.0 x4, jedno M.2 2280 PCIe 2.0 x4 oraz jedno standardowe SATA III dla nośników 2,5 cala.

XMG Apex 15 dysponuje matową matrycą IPS o rozdzielczości Full HD, z częstotliwością odświeżania 144 Hz, 90% pokryciem palety sRGB oraz cienkimi ramkami. Klawiatura wyposażona jest w podświetlenie RGB LED, zaś wbudowany akumulator ma pojemność 62 Wh. Zamontowana karta sieciowa to Intel AC 9260 oferująca łączność bezprzewodową WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5. Cena opisywanego urządzenia zależna jest od wybranej konfiguracji, laptopa spersonalizować możemy TUTAJ. Podstawowy wariant z AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA GeForce RTX 2060, 8 GB pamięci RAM i 256 GB Samsung 860 EVO to 1377 euro, czyli około 6099 złotych. Zestaw AMD Ryzen 9 3950X, NVIDIA GeForce RTX 2070, 32 GB RAMu oraz SSD 1 TB NVMe to 2631 euro, czyli około 12 000 złotych. Topowa konfiguracja z 8 TB najwydajniejszych SSD to już zawrotne 4244 euro, czyli około 19 329 złotych. Polskie marki korzystające z kadłubków Clevo powinny już niedługo zaproponować swoje zbliżone modele.

