Test procesorów AMD Ryzen 5 1600 AF (12 nm) vs Intel Core i3-9100F

Jeśli pogrążeni w konsternacji zastanawiacie się dlaczego testuję procesor AMD Ryzen 5 1600, którego rynkowa premiera odbyła się wczesną wiosną 2017 roku, najpewniej ominęły Was ostatnie informacje o wielkim powrocie tego modelu. AMD wypuściło bowiem kolejną rewizję AMD Ryzen 5 1600 (AF) wykonaną w niższym procesie technologicznym oraz bazującą na nowszej architekturze, co znacznie zwiększyło jego możliwości. Jeśli obydwa powyższe czynniki dodatkowo połączymy z naprawdę atrakcyjną ceną, otrzymamy procesor podważający sens kupowania jakichkolwiek Inteli z czterema rdzeniami. Dzisiaj sprawdzę czy rzeczywiście AMD Ryzen 5 1600 AF jest bezkonkurencyjnym killerem w swoim segmencie...

Autor: Sebastian Oktaba

Pierwsze plotki o istnieniu nowszej rewizji AMD Ryzen 5 1600 zaczęły krążyć po forach internetowych w grudniu ubiegłego roku, jednak zanim pojawiła się faktyczna dostępność, sprzedawcy musieli upłynnić starsze partie procesorów. Jak rozpoznać z którym wydaniem mamy do czynienia? Przede wszystkim jednostka musi posiadać oznaczenie AF zamiast AE, podobnie jak pozostali przedstawiciele rodziny Pinnacle Ridge. Względem Ryzen 5 1600 AE pełnoprawny AMD Ryzen 5 1600 AF powinien również charakteryzować się wyższymi taktowaniami pod obciążeniem, słabszym coolerem Wraith Stealth i wykonany zostać w litografii 12 nm. Pewne ryzyko zakupowe niestety istnieje, ponieważ sprzedawcy wprawdzie podają wspomniany wcześniej kod produktu, aczkolwiek zazwyczaj nie aktualizują danych technicznych (prawdopodobnie przez niewiedzę). Kiedy się wreszcie zorientują, można spodziewać się solidnych podwyżek... Swoją drogą, pierwsza generacja Ryzenów ciągle sprzedaje się znakomicie, wystarczy tutaj wspomnieć chociażby AMD Ryzen 3 1200, kosztującego bardzo rozsądne pieniądze względem możliwości i podkopującego sens istnienia Athlonów oraz Pentiumów. AMD Ryzen 5 1600 AF jest natomiast czymś znacznie ciekawszym, niż leżakiem magazynowym, ponieważ w gruncie rzeczy okazuje się odrobinę słabszy od popularnego AMD Ryzen 5 2600.

AMD Ryzen 5 1600 AF jest bardzo ciekawym procesorem i miłą niespodzianką, którą wielu mogło zakupić bez świadomości, że zostali właścicielami nowej 12 nm i ulepszonej rewizji. Jakie to szczęście mieć takiego pecha...

Konstrukcyjnie AMD Ryzen 5 1600 AF jest praktycznie bratem bliźniakiem AMD Ryzen 5 2600, bazującym na dwóch trochę okrojonych modułach CCX spiętych magistralą Infinity Fabric. Procesor dysponuje 16 MB Cache L3 oraz dwukanałowym kontrolerem pamięci DDR4-2933. Zintegrowanego układu graficznego tutaj oczywiście nie uświadczymy, bowiem takowy otrzymały tylko modele z literą „G” oraz budżetowe Athlony - platforma z Ryzenem wymaga zatem dedykowanego GPU. Bazowa częstotliwość wszystkich rdzeni wynosi w opisywanym przypadku 3200 MHz, natomiast pod pełnym obciążeniem (Cinebench R20) jednostka pracuje z taktowaniem 3575-3600 MHz (3700 MHz w Single Core), kiedy Ryzen 5 2600 notuje około 3700 MHz, natomiast starsza odmiana Ryzen 5 1600 osiągała przeważnie 3400 MHz. Sprawniejsze zarządzanie taktowaniami zapewnia technologia Precision Boost 2, czego efektem są gładsze przejścia między poszczególnymi stanami energetycznymi i obciążeniowymi, bezpośrednio przekładającymi na zauważalnie wyższe częstotliwości pracy. Fizycznie to zresztą identyczne procesory, posiadające sześć rdzeni i obsługujące dwanaście wątków. Odblokowany mnożnik pozwala także na swobodne podkręcanie, zatem różnicę do Ryzen 5 2600 będzie można zredukować i jeszcze coś ugrać, zależnie od jakości wylosowanego kawałka krzemu.

Ryzen 5 1600 AE Ryzen 5 1600 AF Ryzen 5 2600 Ryzen 5 3600 Architektura Zen 1 Zen 1+ Zen 1+ Zen 2 Litografia 14 nm 12 nm 12 nm 7 nm Taktowanie 3200-3600 MHz 3400-3700 MHz 3400-3900 MHz 3600-4200 MHz Konfiguracja 6R/12W 6R/12W 6R/12W 6R/12W Pamięć L3 16 MB 16 MB 16 MB 32 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler pamięci DDR4-2666 DDR4-2933 DDR4-2933 DDR4-3200 Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 65 W 65 W 65 W 65 W Zintegrowane GPU - - - - Cena startowa 219 USD 99 USD 199 USD 199 USD Platforma AM4 AM4 AM4 AM4 Data premiery Kwiecień 2017 Grudzień 2019 Kwiecień 2018 Lipiec 2019

AMD Ryzen 5 1600 AF dzięki atrakcyjnej wycenie oraz zmianom jakich dokonano w architekturze Zen+, powinien być bezkonkurencyjnym wyborem w segmencie, gdzie dotychczas silną pozycję utrzymywały jednostki Intela z czterema rdzeniami m.in. Core i3-9100F. Przypominam, że względem pierwszej iteracji „Zenka” poprawiono kilka elementów tzn.: niższa litografia zapewnia 15% wzrost efektywności upakowania tranzystorów, jak również wyższe taktowania przy niższym napięciu. Dokonano także redukcji opóźnień pamięci podręcznej L1/L2/L3 kolejno o około 13/34/16%, natomiast w przypadku kontrolera RAM redukcja opóźnień wyniosła 11%. Obydwa czynniki mają kluczowe znaczenie dla wydajności, chociaż deklarowany wzrost IPC (Instructions Per Cycle) oszacowano na skromne 3%. Jeśli powyższe czynniki połączymy ze znacznie większą ilością rdzeni i wątków, sprzedawanych w cenie zaledwie 400 złotych, bo właśnie tyle powinien kosztować AMD Ryzen 5 1600 AF, chyba rozumiecie dlaczego czterordzeniowe Intele zyskują nieoczekiwanego lecz poważnego przeciwnika. Taka polityka najpewniej zmusi niebieskich do kolejnego przesunięcia segmentów, skutkiem czego nadchodzące Core i3-10000 muszą posiadać cztery rdzenie i obsługiwać osiem wątków, inaczej będą wyglądały ubogo nawet przy trzyletnim procesorze konkurencji. Teoretycznie AMD naprawdę sprytnie to rozegrało, ale trzeba jeszcze dokładnie sprawdzić jak prezentuje się rzeczywista wydajność Ryzen 5 1600 AF.