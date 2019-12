Test tanich procesorów AMD Athlon 3000G vs Intel Pentium G5400

Chociaż głównymi gwiazdami w portfolio AMD pozostają procesory Ryzen trzeciej generacji, skupiające również największe zainteresowanie wśród potencjalnych kupujących, producent nie zapomina o użytkownikach dysponujących znacznie skromniejszym budżetem. Właśnie takim oszczędnym nabywcom dedykowany jest dwurdzeniowy i czterowątkowy AMD Athlon 3000G, stanowiący klasowego przeciwnika dla niemłodego Intel Pentium G5400 (oraz wcześniejszej wersji G4560), oferującego bardzo podobne możliwości. Który procesor wagi koguciej okaże się lepszym wyborem? Tego dowiecie się przeglądając niniejsze porównanie, uwzględniające także overclocking nowego Athlona.

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew zastosowanej numeracji sugerującej przynależność do rodziny Matisse, recenzowany Athlon 3000G nie wykorzystuje dobrodziejstw technologicznych wprowadzonych za pośrednictwem Zen2, ponieważ został zbudowany na starszej iteracji architektury. Dlatego w przypadku opisywanego urządzenia wszystkie innowacje znane z procesorów AMD Ryzen 3000 nie znajdują zastosowania. Bałagan powstał natomiast w odczycie informacji, ponieważ programy diagnostyczne wskazują 12 nm litografię (CPU-Z), podczas gdy producent w katalogach wpisuje 14 nm, zatem sytuacja jest dwuznaczna i wielkim krokiem naprzód względem modelu 200GE nowego Athlona raczej trudno nazwać. Zapomnijcie o progresie wydajności znanym z młodszego rodzeństwa. Zresztą, nawet rdzenie Picasso stosowane w jednostkach Ryzen 3000G to zaledwie delikatnie podrasowane Raven Ridge, niemniej AMD dokonało w Athlonie kilku istotnych „uwolnień” o jakich wspomnę za momencik. Trochę natomiast szkoda, że producent nie przeprowadził tutaj kolejnej rewolucji, podnosząc ilość rdzeni i/lub wątków w najniższym segmencie, skoro w wyższych ochoczo dołożył, aczkolwiek AMD Ryzen 3 3200G straciłby wówczas sens istnienia. Póki co, najsłabszy reprezentant nowej rodziny pozostaje klasowym przeciwnikiem dla wspomnianego wcześniej i również odgrzewanego Intel Pentium G5400

Zen to architektura zaprezentowana w 2017 roku, która zamknęła trudny rozdział w historii firmy, porzucającej modułową budowę procesorów. W telegraficznym skrócie - inżynierowie każdemu blokowi CCX zapewnili dedykowane jednostki ALU/FPU, rezygnując z szeregu współdzielonych elementów, dzięki czemu wydajność operacji zmiennoprzecinkowych odczuwalnie wzrosła. Wielowątkowość klastrową (CMT) zastąpiono symultaniczną (SMT), umożliwiającej efektywniejsze zarządzania zasobami, zaś wydajność IPC względem Vishery wzrosła o imponujące 50%. Drugie wcielenie Architektury Zen(+) wykorzystywało 12 nm litografię mającą względem 14 nm zapewniać 15% wzrost efektywności upakowania tranzystorów, jak również wyższe taktowania przy niższym napięciu. Dokonano także redukcji opóźnień pamięci podręcznej i kontrolera RAM, a wzrost IPC oszacowano na około 3%. Więcej o kwestiach stricte technicznych przeczytacie w premierowym artykule poświęconym AMD Ryzen 7 1800X. Wspominam o obydwu nieprzypadkowo, ponieważ Athloon 3000G wygląda na pierwszą iterację Zenka wykonaną w litografii 12 nm, której dodano kilka zmian wprowadzonych w drugiej.

AMD Athlon 200GE AMD Athlon 3000G AMD Ryzen 3 1200 Intel Pentium G5400 Architektura Zen Zen Zen Coffee Lake Litografia 14 nm 12 nm 14 nm 14 nm Taktowanie 3200 MHz 3500 MHz 3100-3400 MHz 3700 MHz Konfiguracja 2R/4W 2R/4W 4R/4W 2R/4W Pamięć L3 4 MB 4 MB 8 MB 4 MB Mnożnik Zablokowany Odblokowany Odblokowany Zablokowany Kontroler pamięci DDR4-2666 DDR4-2933 DDR4-2666 DDR4-2400 Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 35W 35W 65 W 54 W Zintegrowane GPU Vega 3 Vega 3 - UDH 610 Cena startowa 55 USD 49 USD 109 USD 64 USD Platforma AM4 AM4 AM4 LGA 1151 Data premiery Wrzesień 2018 Październik 2019 Lipiec 2017 Kwiecień 2018

Dwurdzeniowy oraz czterowątkowy AMD Athlon 3000G bazuje na pojedynczym module CCX, będącym również podstawą starszej generacji APU. Procesor najprawdopodobniej pochodzi z odrzutów niespełniających kryteriów dla Ryzen 2x00G. Tłumaczyłoby to obecność zintegrowanego układu graficznego Radeon Vega 3, którego wyżej pozycjonowane Ryzeny przecież nie otrzymały, natomiast zastosowane iGPU jest niemal identyczne jak w przypadku Athlona 200GE - posiada 192 jednostki cieniujące oraz pracuje z taktowaniem 1100 MHz. Chociaż iGPU trudno postrzegać jako narzędzie do poważniejszego grania, jego obecność znacznie ułatwia złożenie budżetowego multimedialnego zestawu. Względem Athlona 200GE mamy natomiast dwie szalenie istotne zmiany - fabrycznie odblokowany mnożnik pozwalający na swobodny overclocking oraz kontroler pamięci odsługujący pamięci szybsze niż DDR4-2666 (wcześniej zablokowany na takiej wartości). Pamięci podręcznej L1 / L2 zostawiono jednak skromne 4 MB L3, podobnie jak zaledwie 4 linie PCI-Express 3.0 dla GPU oraz 2 kolejne dla komunikacji z chipsetem i nośnikami M.2. Taktowanie fabryczne ustalono na poziomie 3500 MHz, żadnego Turbo tutaj nie przewidując, zaś współczynnik TDP wynosi 35W.

UWAGA: Ponieważ zastosowane iGPU Radeon Vega 3 jest identyczne, jak w starszym Athlon 200GE, jego wydajność możecie sprawdzić w TYM TEŚCIE (LINK). Dzisiaj skupiam się wyłącznie na wydajności samego modułu CPU, razem z szybszymi pamięciami i podkręcaniem.