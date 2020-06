XIII Remake z datą premiery. Pierwszy gameplay i nowe screeny

Wiosną ubiegłego roku niespodziewanie zapowiedziano remake gry XIII, wyprodukowanej w 2003 roku przez francuską firmę Ubisoft. Było to połączenie FPS-a i skradanki w nietuzinkowej, komiksowej oprawie, nawiązującej do twórczości Jeana Van Hamme’a. Tytuł był bowiem adaptacją komiksowej „Trzynastki” i jego zakończenie sugerowało powstanie kontynuacji, której nigdy się nie doczekaliśmy. XIII po dziś dzień uznawana jest za jedną z najbardziej niedocenianych gier ostatnich dwóch dekad, a jej słaba sprzedaż przyczyniła się do niepowstania sequela. Prawa do marki przejęła firma Microids, która zamierza przypomnieć graczom o XIII w formie remake’u. Poznaliśmy nową datę premiery oraz udostępniono pierwszy zwiastun z fragmentami rozgrywki i kilka niepublikowanych wcześniej screenów.

Remake XIII ukaże się 10 listopada 2020 roku na PC oraz konsolach PS4, Xbox One i Nintendo Switch. Udostępniono pierwszy gameplay i nowe screeny.

Remake XIII miał pierwotnie ukazać się w listopadzie 2019 roku, ale premiera została opóźniona na bliżej nieokreślony okres 2020 roku. Obsuwa jednak okazała się większa, niż przypuszczaliśmy, bo gra studia PlayMagic wyjdzie dopiero 10 listopada 2020 roku. Trafi na PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. W sklepach pojawią się edycje limitowane, zawierające metalowe pudełko z grafikami koncepcyjnymi, trzy unikatowe karty oraz złote skórki na broń. Być może, gdy remake osiągnie zadowalający sukces finansowy, doczekamy się w przyszłości pełnoprawnej kontynuacji, na którą fani czekają od lat. Tymczasem na osłodę pokazano pierwszy zwiastun ze scenami z gry, który możecie obejrzeć poniżej.

W XIII wcielamy się w dotkniętego amnezją żołnierza z wytatuowaną rzymską trzynastką obok obojczyka, który budzi się ranny na plaży Brighton na wschodnim wybrzeżu i zostaje zaatakowany przez wrogów. Bohater oskarżony o zabójstwo Sheridana, prezydenta Stanów Zjednoczonych, musi odkryć swoją tożsamość i spisek. Gra nie jest klasycznym FPS-em i najbliżej jest jej chyba do nieco zapomnianej serii No One Lives Forever. Bardzo duży nacisk położono bowiem na ciche eliminowanie przeciwników bez wszczynania alarmu. W sumie przygoda składa się z kilkudziesięciu misji z wieloma fabularnymi zwrotami akcji. Remake ma być wierny oryginałowi i poprawi nie tylko oprawę audiowizualną, ale także dostosuje mechanikę rozgrywki do obecnych standardów (może doczekamy się nowego systemu zapisu stanów gry). Powrócą aktorzy, którzy podkładali głosy w produkcji z 2003 roku, oraz znane utwory muzyczne.

