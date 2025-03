Xiaomi Smart Band 8 Pro, Xiaomi Watch S3 i Xiaomi Watch 2 - nowe urządzenia wearables. Ekrany AMOLED i całkiem spore możliwości

Tuż obok polskiej premiery serii smartfonów Xiaomi 14 firma zaprezentowała także urządzenia z segmentu wearables, które są już dostępne do kupienia. Mowa tu o jednej opasce sportowej oraz dwóch smartwatchach. W przypadku tej pierwszej mamy do czynienia z omawianym już na PurePC wariantem Xiaomi Smart Band 8 Pro, który ma całkiem dobry stosunek ceny do oferowanych podzespołów. Natomiast pozostałe smartwatche wypadają równie ciekawie.

Xiaomi wprowadza do Polski nowe urządzenia wearables: opaskę sportową Xiaomi Smart Band 8 Pro, a także dwa smartwatche Xiaomi Watch 2 i S3. Pierwszy model to bardzo ciekawa tańsza propozycja, z kolei smartwatche to bliźniacze konstrukcje różniące się swoim systemem - HyperOS lub Wear OS

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Opaska sportowa Xiaomi Smart Band 8 Pro miała swoją premierę w Chinach w sierpniu 2023 roku, więc trochę przyszło nam poczekać na polski debiut. Już wcześniej poznaliśmy pełną specyfikację, toteż żadnego zaskoczenia w tym aspekcie nie będzie. Mamy do czynienia z dość sporym jak na opaski sportowe 1,74-calowym ekranem AMOLED, który wyróżnia się dobrą rozdzielczością i bardzo przyzwoitą wartością jasności szczytowej. Na uwagę zasługuje łączność Bluetooth 5.3 oraz obsługa kilku systemów GNSS. Oczywiście otrzymamy spory wybór tarcz, trybów sportowych oraz możliwość pomiaru tętna i saturacji. Akumulator powinien pozwolić na maksymalnie 14 dni pracy. Obecna cena to 299 zł.

Xiaomi Smart Band 7 Pro Xiaomi Smart Band 8 Pro Wyświetlacz 1,64" AMOLED 280 x 456 px

500 nitów, 326 PPI 1,74" AMOLED 336 x 480 px

600 nitów, 336 PPI, 60 Hz

Corning Gorilla Glass Victus Pasek TPU Silikonowy, Skórzany Łączność Bluetooth 5.2 BLE, GPS Bluetooth 5.3, NFC (?)

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Wodoodporność 5 ATM Akumulator 235 mAh (do 12 dni) 289 mAh (do 14 dni) Wymiary i waga (bez paska) 44,7 x 28,8 x 11,0 mm / 20,5 g 46 x 33,35 x 9,99 mm / 22,5 g Dodatkowe informacje 110 trybów sportowych

Pomiar tętna i SPo2 200 różnych tarcz

150 trybów sportowych

Pomiar tętna i SPo2 Cena na premierę 499 zł 319 zł Promocja - Od 25 lutego do 3 marca 2024 roku - 299 zł

Xiaomi Watch S3 to już pełnoprawny smartwatch, który funkcjonuje dzięki systemowi HyperOS. Oprócz bardzo eleganckiego wyglądu wyróżnia go to, że możemy zmienić zarówno pasek, jak i front (wystarczy go przekręcić). Możliwości personalizacji smartwatcha są więc całkiem spore. Dopełnia je sposobność stworzenia własnej tarczy zegarka lub wybór jednej ze 180 dostępnych. Wyświetlimy je na 1,43-calowym ekranie AMOLED, którego rozdzielczość to 466 x 466 pikseli. Nie zabrało modułu Bluetooth i dostępu do łączności satelitarnej. Czas pracy określono na 15 dni, a 5-minutowe ładowanie ma wystarczyć na 2 dni pracy. Dodatkowo możemy liczyć na nową funkcję, która stworzy nasze "zwierzę snu" (po siedmiodniowym monitorowaniu zachowań użytkownika). W przypadku Xiaomi Watch 2 możemy już skorzystać z systemu Wear OS, czyli Androida przeznaczonego na smartwatche. Wyświetlacz pozostał ten sam, co w omówionym poprzedniku, natomiast spotkamy się dodatkowo z modułem Wi-Fi oraz procesorem Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1. Ze względu na dużo większe możliwości czas pracy wyniesie do 65 godzin. Pomiary tętna mają być dokładniejsze, a funkcje dotyczące nawigacji satelitarnej bardziej zaawansowane. Tutaj także zobaczymy opcję Sleep Animals, a więc nasz wzorzec snu, który reprezentuje "zwierzęcą postać". Na dodatek do dyspozycji otrzymamy 160 trybów sportowych.

Xiaomi Watch S3 Xiaomi Watch 2 Wyświetlacz 1,43" AMOLED 466 x 466 px

600 nitów 1,43" AMOLED 466 x 466 px

600 nitów Ramka Stop aluminium Procesor Brak danych Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm) Pamięć RAM Brak danych 2 GB Pamięć wbudowana Brak danych 32 GB Łączność Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS Wodoodporność 5 ATM Akumulator 486 mAh 495 mAh Wymiary i waga 47 x 47 x 12 mm / 44 g Brak danych / 37 g System HyperOS Wear OS Dodatkowe informacje Pomiar tętna i SPo2

150 trybów sportowych Pomiar tętna i SPo2

160 trybów sportowych Cena 599 zł ( 649 zł ) 819 zł ( 899 zł )

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Od lewej: 2 x Xiaomi Watch S3 oraz Xiaomi Watch 2

Pośrodku Xiaomi Watch 2; po bokach Xiaomi Watch S3

Źródło: Xiaomi