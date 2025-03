Xiaomi Smart Band 8 Pro - chińska premiera prawie smartwatcha z ekranem AMOLED, NFC oraz GPS. Jest taniej niż poprzednio

Zaledwie kilka dni temu na PurePC mogliśmy przeczytać recenzję smart opaski Xiaomi Smart Band 7 Pro, a już doczekaliśmy się premiery jej bezpośredniej następczyni. Choć trzeba przyznać, że wymiarami bardziej przypomina pełnoprawnego smartwatcha, aniżeli opaskę sportową. W obecnej generacji dokonano kilku znaczących usprawnień, które co ciekawe nie przełożyły się bezpośrednio na wzrost ceny. Ba, można rzec, że opaska jest nawet tańsza. Warto zwrócić na nią uwagę.

Oferta opasek sportowych od Xiaomi z serii Smart Band powiększyła się właśnie o model z numerem 8. Możemy liczyć na lepszy ekran, większe ogniwo akumulatora oraz więcej trybów sportowych. Wszytko to okraszone bardzo dobrą ceną.

Smartbandy lub jak kto woli opaski sportowe, z roku na rok zdają się coraz większe. Jeszcze bardziej zaciera się granica pomiędzy nimi, a smartwatchami. Tegoroczny model od Xiaomi ma ekran o przekątnej 1,74", rozdzielczości 336 x 480 px, a dodatkowo pokryty jest szkłem Gorilla Glass. Na uwagę zasługuje również fakt, że jasność szczytowa wynosi teraz 600 nitów. Ponownie mamy do czynienia z panelem AMOLED. Na pokładzie znajdziemy dostęp do łączności Bluetooth 5.3, NFC oraz kilku systemów nawigacji satelitarnej. Sprzęt uległ też lekkiemu "wyszczupleniu" - z 11 na 9,9 mm grubości.

Xiaomi Smart Band 7 Pro Xiaomi Smart Band 8 Pro Wyświetlacz 1,64" AMOLED 280 x 456 px

500 nitów, 326 PPI 1,74" AMOLED 336 x 480 px, Gorilla Glass

600 nitów, 336 PPI, 60 Hz Pasek TPU Silikonowy, Skórzany Łączność Bluetooth 5.2 BLE, GPS Bluetooth 5.3, NFC

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Wodoodporność 5 ATM Akumulator 235 mAh (do 12 dni) 289 mAh (do 14 dni) Wymiary i waga (bez paska) 44,7 x 28,8 x 11,0 mm / 20,5 g Grubość 9,9 mm / 22,5 g Dodatkowe informacje 110 trybów sportowych

Pomiar tętna i SPo2 150 trybów sportowych

Pomiar tętna i SPo2 Cena na premierę 499 zł Bazowy model - 400 CNY (~225 zł)

Skórzany pasek - 450 CNY (~250 zł)

W kwestii personalizacji otrzymamy kilka rodzajów pasków do wyboru, za które przyjdzie nam zapłacić inną cenę. Sam akumulator to teraz ogniwo o pojemności 289 mAh, które według producenta w najlepszym scenariuszu umożliwi maksymalnie dwa tygodnie ciągłej pracy. Więcej jest także trybów sportowych, choć ta zmiana nie jest tak istotna w realnym życiu. Bez problemu skorzystamy z pomiaru pulsu czy też nasycenia krwi tlenem. Co do wodoodporności: możemy zanurzyć urządzenie w wodzie, natomiast pływanie w basenie całkowicie odpada. Jako że był to debiut na rynku chińskim, to znamy jedynie ceny podane w juanach (CNY). Najtańszy wariant plasuje się na poziomie niecałych 230 zł, jednak polskie ceny zapewne będą sporo wyższe. Nie wiemy na ten moment, kiedy możemy się spodziewać premiery na naszym rodzimym rynku.

Źródło: Xiaomi