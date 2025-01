Redmi Watch 3 Active - nadchodzący smartwatch od Xiaomi idzie na kompromisy, które rekompensuje jego cena

Xiaomi szykuje się do premiery nowego smartwatcha z serii Redmi o nazwie 3 Active, o czym świadczy dodanie produktu na oficjalnej stronie. Na rynku mamy już edycję bez dopisku "Active", która wyróżnia się sporą funkcjonalności, taką jak obsługa systemu nawigacji GPS czy też AMOLED-owym wyświetlaczem. Niestety na próżno szukać takich udogodnień w przyszłym modelu smartwatcha. Natomiast w obronie sprzętu z dość okrojoną specyfikacją będzie przemawiać jego cena.

Na rynku globalnym już za moment możemy się spodziewać debiutu nowego smartwatcha od Xiaomi - Redmi Watch 3 Active. Pomimo gorszej specyfikacji od bazowego modelu, spotkamy się z całkiem przyzwoitą funkcjonalnością oraz atrakcyjną ceną.

Model Redmi Watch 3 Active odbiega pod praktycznie każdym względem od pierwowzoru. Co prawda design smartwatcha pozostał całkiem podobny, jednak "wersja dla aktywnych" jest dość uszczuplona pod względem swoich parametrów. Z przodu znalazł się zakrzywiony ekran 2,5D o przekątnej 1,83-cala i rozdzielczości 240 x 280 px. Jego jasność szczytowa została ustalona na 450 nitów. Pomimo że nie mamy już do czynienia z AMOLED-owym wyświetlaczem, to nie jest najgorzej. Sama obwódka koperty została wykończona przy użyciu metalu, więc powinna być bardziej wytrzymała. Ze smartwatchem będziemy mogli się również zanurzyć na głębokość maksymalnie 50 m (5 ATM). Posiada on także wbudowany sensor pozwalający na pomiar pulsu oraz naszej saturacji.

Akumulator o pojemności 289 mAh ma nam wystarczyć na maksymalnie 12 dni standardowej pracy lub 8 dni przy włączonych funkcjach pomiarowych. Możemy liczyć na prowadzenie rozmów przy pomocy modułu Bluetooth 5.3 z uwagi na dostępny mikrofon oraz głośnik. Urządzenie wraz z paskiem waży 41,67 g przy wymiarach 46,94 x 38,88 x 10,94 mm. Do dyspozycji otrzymujemy ponad 200 cyfrowych tarcz, a także cztery wersje kolorystyczne pasków (135 - 200 mm). Dostępnych jest ponad 100 trybów sportowych, które zmierzą naszą aktywność w różnych dziedzinach. Cena, jak również data premiery nie zostały podane, jednak sprzęt pojawił się w zagranicznych sklepach i jego cenę ustalono na 39,99 dolarów (~162 zł). Mówimy więc o bardzo budżetowym smartwatchu, który powinien zostać oficjalnie zaprezentowany lada chwila.

Źródło: Mi