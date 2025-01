Xiaomi Smart Band 8 oraz Xiaomi Watch 2 Pro - polska premiera nowych urządzeń. Pierwsi nabywcy mogą liczyć na niższą cenę

Wraz z najnowszą serią smartfonów z serii Xiaomi 13T, marka zaprezentowała także na rynku polskim urządzenia z segmentu wearables, czyli takiego, w którym znajdziemy smartwatche, czy też smartbandy. Do sprzedaży wkroczyły więc znane już nam opaski Xiaomi Smart Band 8 (wraz z wersją Active), a już niebawem dołączy do nich smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro. Na start producent przygotował małą promocję, dzięki której pierwszą pozycję kupimy nieco taniej.

W polskiej sprzedaży pojawiły się opaski sportowe Xiaomi Smart Band 8 oraz 8 Active, a za moment w tym gronie znajdzie się także Xiaomi Watch 2 Pro. Urządzenia są całkiem korzystnie wycenione, a same opaski z pewnością po raz kolejny staną się hitem sprzedażowym.

Opis premier można rozpocząć od smartwatcha Xiaomi Watch 2 Pro. Już po samym wyglądzie widać, że mamy do czynienia z urządzeniem z trochę wyższej półki. Dostępne edycje będą obejmować skórzany pasek oraz ten wykonany z tworzywa. Na pokładzie znalazł się nowy procesor od Qualcomma - Snapdragon W5+ Gen 1, który wspierany jest przez 2 GB pamięci RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci flash. Za system odpowiada tu Google Wear OS, a więc bez problemu zainstalujemy dodatkowe aplikacje, czy też skorzystamy z Portfela lub Map Google. Przy pomocy eSIM będziemy w stanie prowadzić także rozmowy telefoniczne lub wysyłać SMS-y. Sportowcy z kolei mogą skorzystać z dwuzakresowego czujnika GNSS, a więc bez problemu określą swoją pozycję poprzez kilka systemów nawigacji satelitarnej.

Xiaomi Smart Band 8 Xiaomi Smart Band 8 Active Xiaomi Watch 2 Pro Wyświetlacz 1,62" AMOLED 192 x 490 px

600 nitów, Corning CG3, NCVM 1,47" TFT 172 x 320 px

450 nitów 1,43" AMOLED 466 x 466 px

600 nitów Procesor Apollo 4 Blue Lite ? Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm) Pamięć RAM ? ? 2 GB Pamięć wbudowana ? ? 32 GB Pasek TPU Guma fluorowa lub pasek skórzany Łączność Bluetooth 5.1 BLE Bluetooth 5.1 BLE Wi-Fi 5, BT 5.2, 4G LTE

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Wodoodporność 5 ATM Akumulator 190 mAh (do 16 dni) 210 mAh 495 mAh Czas pracy Do 16 dni Do 14 dni LTE - do 55 godzin

BT - do 65 godzin Wymiary i waga (bez paska) 48 x 22,5 x 10,99 mm/ 27 g 42,81 x 25,42 x 9,99 mm / 14,0 g bez paska 47,6 x 45,9 x 11,8 mm / 54,5 g bez paska Dodatkowe informacje 200 tarcz, 110 trybów sportowych, pomiar tętna i SpO2, jakość snu, cykl miesiączkowy 100 tarcz, 120 trybów sportowych, pomiar tętna i SpO2, jakość snu 20 tarcz, 150 trybów sportowych, akcelerometr, żyroskop, kompas, barometr, pomiar tętna, SpO2, portfel Google, Mapy Google, Asystent, SMS Wersje kolorystyczne Czarny, złoty Różowy, czarny Czarny, brązowy System operacyjny ? ? Google Wear OS Cena Promocja - 179 zł (26.09 - 3.10)

Normalna - 199 zł 119 zł Podstawowy - 1099 zł

4G LTE - 1299 zł

Wyświetlacz to panel AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 px. Dodatkowo jasność szczytowa plasuje się na poziomie 600 nitów. Czas pracy na akumulatorze będzie wynosił maksymalnie 55 godzin przy korzystaniu z łączności 4G LTE oraz do 65 godzin, jeśli włączony będzie jedynie moduł Bluetooth. Oczywiście mamy też możliwość zmierzyć sobie puls czy saturację. W kwestii personalizacji otrzymujemy 20 różnych tarcz. Cena podstawowej wersji z paskiem z tworzywa wynosi 1099 zł, natomiast wariant 4G LTE (pasek skórzany) to koszt 1299 zł. Na ten moment nie podano dokładnej daty premiery.

Tegoroczne smartbandy wyróżniają się w szczególności możliwościami personalizacji. Mamy dostęp do wielu różnych pasków, a także setek tarcz - każdy znajdzie więc coś dla siebie. Co ciekawe, dostępny jest też łańcuszek ze stali nierdzewnej, aby powiesić opaskę na szyi. Wartym podkreślenia jest fakt, że mamy do czynienia z metalową ramką NCVM wokół wyświetlacza, jak również szklaną powłoką Corning CG3. Sam ekran to panel AMOLED o przekątnej 1,62 cala oraz rozdzielczości 192 x 490 px. Urządzenie możemy także przymocować do buta (Pebble Mode), co dodatkowo pomoże zwiększyć precyzję pomiaru w biegu. Akumulator ma pozwolić na maksymalnie 16 dni pracy. Sama opaska zaoferuje nam wiele trybów sportowych oraz sporo możliwości pomiaru naszych funkcji życiowych. Promocyjna cena to 179 zł, z kolei będzie ona aktywna do 3 października włącznie.

Ostatnia propozycja to Xiaomi Smart Band 8 Active. Wariant ten wyróżnia się szerszym ekranem w porównaniu z podstawową wersją, natomiast zamiast panelu AMOLED otrzymujemy zwykły ekran TFT o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 172 x 320 px. Jasność szczytowa wynosi z kolei 450 nitów. Ten zabieg pozwolił uzyskać najniższą cenę z omawianych urządzeń, ponieważ ustalono ją na raptem 119 zł. Ta edycja może się pochwalić także większą ilością trybów sportowych (o 10). Opaska bez problemu powinna wytrzymać do dwóch tygodni pracy, a jej funkcjonalność jest również bardzo zbliżona do droższej wersji. Można wspomnieć także o tym, że wszystkie omówione urządzenia mają klasę wodoszczelności 5 ATM. Zakupu dokonamy w praktycznie każdym sklepie z elektroniką.

Źródło: Xiaomi