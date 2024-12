Xiaomi Mix Flip trafi do Polski. Nowe informacje zdradza strona producenta. Nie poznaliśmy jednak ceny urządzenia

Składane smartfony ciągle przypominają się o swoim istnieniu. Nie tak dawno byliśmy świadkami premiery Huawei Mate XT, aby dziś poznać kolejnego gracza, który już niedługo trafi na polskie półki sklepowe. Xiaomi Mix Flip został zauważony na stronie sprzedażowej samego producenta. Nowy składak od Xiaomi ma być alternatywą dla konkurencyjnych składanych smartfonów.

Kolejny składany smartfon Xiaomi Mix Flip dołącza do gry o wysoką pozycję na rynku. Urządzenie prezentuje całkiem przyzwoitą specyfikację, którą już niedługo będą mogli sprawdzić klienci w Polsce. Niestety producent ograniczył wiele informacji na stronie sprzedażowej w karcie produktu.

Polska strona nie zdradza zbyt wielu informacji. Kierownictwo sklepu pozwoliło sobie na umieszczenie tylko nazwy urządzenia, czyli Xiaomi Mix Flip. Reszta informacji tj. zdjęcie oraz specyfikacja techniczna są niedostępne. Dodatkowy zapis informuje wszystkich zainteresowanych, że więcej szczegółów poznamy wkrótce. Niestety na chwilę obecną nie jest znana data udostępnienia produktu w Europie. Chiński rynek już od jakiegoś czasu może cieszyć się nowym sprzętem od Xiaomi. Europa musi jeszcze trochę poczekać. Nieoficjalnie w kuluarach mówi się, że może to być końcówka września, ale nie są to potwierdzone informacje. Czym dokładnie jest Xiaomi Mix Flip? To nic innego jak odpowiednik dla popularnych Flipów od Samsunga czy też Motorola Razr. Jednak nie samym wyglądem podbija się serca klientów. Mix Flip prezentuje całkiem przyzwoitą specyfikację.

Nowy smartfon Xiaomi zaoferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,86 cala w rozdzielczości 1,5 K (1224×2912 pikseli). Urządzenie tego pokroju otrzyma oczywiście szybkie odświeżanie obrazu, czyli 120 Hz z maksymalną jasnością 3000 nitów. Z kolei składany ekran to 4,01 cala z rozdzielczością 1392×1208 pikseli i częstotliwością odświeżania obrazu 120 Hz z dostępną jasnością do 1600 nitów. Przyglądając się dalszej części specyfikacji widzimy, że Xiaomi Mix Flip otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który wykonany jest w 4-nm procesie technologicznym (1 rdzeń Cortex-X4 o taktowaniu 3.3 GHz, 3 rdzenie Cortex-A720 o taktowaniu 3.2 GHz, 2 rdzenie Cortex-A720 o taktowaniu 3.0 GHz oraz 2 rdzenie Cortex-A520 o taktowaniu 2.3 GHz). Wsparciem graficznym zajmie się Adreno 750 oraz 12 GB lub 16 GB pamięci RAM z wariantami dodatkowej pamięci flash, oraz typowo rynkowymi, czyli 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej. Smartfon Xiaomi Mix Flip będzie posiadał dwa aparaty fotograficzne (główny 50 Mpx z przysłoną f/1.7 oraz teleobiektyw 50 Mpx f/2.0). Inne zdjęcia, czyli selfie wykonamy przy pomocy kamerki 32 Mpx z przysłoną f/2.0. Na pokładzie chińskiego składaka nie zabraknie popularnych modułów do łączności wykonanych w nowoczesnej technologii oraz 5G. Niestety dość trudno przewidzieć, które konkretne warianty trafią do Polski. Zamazane zdjęcie oraz brak informacji na stronie autoryzowanego resellera nie wskazują żadnych konkretów. Jest to kolejny składak, który próbuje swoich szans na rynku smartfonów.

Źródło: mi-home, zdjęcie: mi-home