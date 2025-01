Xiaomi MIX Flip i MIX Fold 4 - premiera nowych składanych smartfonów. Samsung otrzymał poważnych rywali

Do świata składanych smartfonów wkraczają nowe modele od marki Xiaomi, które pod wieloma względami wyróżniają się spośród rywali. Szczególnie ciekawie wypada pierwszy smartfon firmy składany w pionie, czyli Xiaomi MIX Flip. Spotkamy się bowiem z bardzo pojemnym akumulatorem, a przy okazji z flagową specyfikacją. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Xiaomi MIX Folda 4 - tutaj możemy liczyć na wytrzymały zawias, odporność na wodę i równie dobre parametry.

W gronie składanych smartfonów od Xiaomi znalazły się dwa nowe modele. Xiaomi MIX Flip to pierwszy model składany w pionie, który oferuje istnie flagową specyfikację. Xiaomi MIX Fold 4 to z kolei całkiem ciekawa alternatywa dla sprzętów z oferty Samsunga.

Oba omawiane składane smartfony korzystają z najnowszego układu od Qualcomma, który jest przeznaczony dla najwyższej półki, czyli Snapdragona 8 Gen 3. Najlepsza konfiguracja obejmuje 1 TB pamięci flash w standardzie UFS 4.0 oraz 16 GB pamięci RAM. Bardzo ciekawie wypada Xiaomi MIX Flip, ponieważ jest to pierwszy tego typu smartfon w ofercie firmy, a oferuje więcej niż obecna konkurencja. Złożone urządzenie zapewnia duży, bo ponad 4-calowy ekran AMOLED o 120-hercowym odświeżaniu. Na uwagę zasługuje także pojemne ogniwo akumulatora, gdyż spotkamy się z wartością 4780 mAh. Na dodatek naładujemy je z mocą 67 W. Zestaw aparatów i moduły łączności bezprzewodowej wypadają równie dobrze, choć minusem jest port USB typu C w odsłonie 2.0.

Xiaomi MIX Flip Xiaomi MIX Fold 4 Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

1 x 3,3 GHz Cortex-X4

3 x 3,2 GHz Cortex-A720

2 x 3,0 GHz Cortex-A720

2 x 2,3 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Adreno 750 Pamięć RAM 12/16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512GB lub 1 TB UFS 4.0 Ekran zewnętrzny 4,01" 1392 x 1208 px, AMOLED

120 Hz, 3000 nitów (peak), HDR10+ 6,56" 2520 x 1080 px, LTPO AMOLED

120 Hz, 3000 nitów (peak), HDR10+ Ekran wewnętrzny 6,86" 2912 x 1224 px, LTPO AMOLED

120 Hz, 3000 nitów (peak), HDR10+ 7,98" 2488 x 2224 px, LTPO AMOLED

120 Hz, 3000 nitów (peak), HDR10+ Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IrDA, 5G Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0) USB typu C (3.2) Aparat przedni 32 MP (f/2.0) 16 MP Aparat pod ekranem Nie dotyczy 16 MP Aparaty tylne 50 MP (f/1.7, OIS, 23 mm)

50 MP (f/2.0, 47 mm, 2x zoom optyczny) 50 MP (f/1.7, 23 mm, OIS)

50 MP (f/2.0, 47 mm, 2x zoom optyczny, OIS)

10 MP (f/2.9, 115 mm, 5x zoom optyczny)

12 MP (f/2.2, 15 mm, 120 stopni) Norma IP Brak IPX8 Akumulator 4780 mAh / 67 W 5100 mAh / 67 W Wymiary Złożony: 74 x 74 x 15,99 mm

Rozłożony: 167,5 x 74 x 7,6 mm Złożony: 159,4 x 73,1 x 9,5 mm

Rozłożony: 159,4 x 143,3 x 4,6 mm Waga 192 g 228 g System Android 14 (HyperOS) Ceny 12/256 GB - 5999 CNY

12/512 GB - 6499 CNY

16 GB / 1 TB - 7299 CNY 12/256 GB - 8999 CNY

16/512 GB - 9999 CNY

16 GB / 1 TB - 10999 CNY

Większy model, czyli Xiaomi MIX Fold 4, może nam zaoferować niemal 8-calowy panel LTPO AMOLED, który też charakteryzuje się 120-hercowym odświeżaniem i obsługą standardu HDR10+. Jasność szczytowa wszystkich omawianych ekranów to aż 3000 nitów, co także można zaliczyć na plus. Urządzenie zapewnia ochronę przed wodą (IPX8), a przy tym ma wytrzymać 500 tys. złożeń. Xiaomi nadal współpracuje z firmą Leica, więc dostępne aparaty sygnowane są właśnie tym logo. Omawiane smartfony zadebiutowały właśnie w Chinach, więc nie znamy ich polskich cen ani możliwej daty dostępności na naszym rodzimym rynku. Warto jednak wziąć pod uwagę, że zazwyczaj przelicznik 1 juan = 1 złoty się sprawdza, więc podane w tabeli ceny możemy potraktować "dosłownie".

Źródło: Xiaomi