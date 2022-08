Xiaomi MIX Fold 2 - zjawiskowy, składany smartfon nie dla Kowalskiego. I wcale nie chodzi tylko o jego cenę

Ostatnie dni dosłownie zasypały nas premierami składanych smartfonów. Wczorajszy dzień przyniósł mianowicie nowości w postaci dwóch składańców od Samsunga, a dziś chińską premierę miała Motorola Moto Razr 2022. "Motka" nie jest jednak jedyną dzisiejszą "składaną" premierą. W Chinach zadebiutował bowiem także smartfon Xiaomi MIX Fold 2. Cechuje go m.in. (w mojej opinii) zjawiskowy design, szkoda więc, że do Polski najpewniej jednak nie trafi...

Xiaomi MIX Fold 2 to kolejny składany flagowiec, jaki zadebiutował w ostatnich dniach. Niestety do Polski raczej nie trafi. A szkoda...

Skąd przypuszczenie, że Xiaomi MIX Fold 2 nie pojawi się w Polsce? Ano stąd, że w naszym kraju nie pojawił się także jego poprzednik - Xiaomi Mi MIX Fold. Jednakże ze względu na to, że w segmencie składanych smartfonów zaczyna się robić całkiem interesująco, warto rzucić okiem, czego dokładnie spodziewać się po nowej konstrukcji od Xiaomi. I tak, Xiaomi MIX Fold 2 to kolejny flagowy składaniec, ze względu na zastosowany procesor (Snapdragon 8+ Gen 1) sparowany z 12 GB pamięci RAM. Na liście ze specyfikacją w oczy rzucają się ponadto takie elementy jak bardzo szybkie ładowanie 67 W, bardzo jasny ekran zewnętrzny (oba z HDR10+ i Dolby Vision), zestaw aparatów sygnowany logiem Leica oraz... brak wodoszczelności. Ale tak to już ze smartfonami od Xiaomi bywa, że oferują wyłącznie tzw. ochronę przed zachlapaniem.

Xiaomi MIX Fold 2 Ekran główny 8,02", OLED, 2160 x 1914 px, 120 Hz, 1300 nitów (HBM) Ekran zewnętrzny 6,56", AMOLED, 2520 x 1080 px, 120 Hz, 1000 nitów (HBM), Gorilla Glass Victus Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5 Pamięć na dane 256 / 512 GB / 1 TB UFS 3.1 Aparat przedni 20 MP Aparat tylny 50 MP, IMX766, 1/1.56", f/1.8, 2.0 μm OIS - główny

13 MP, 15 mm, 123° FOV, f/2.4 - ultraszeroki

8 MP, 45mm, f/2.6, 2x zoom optyczny - tele Audio głośniki stereo, Dolby Atmos Łączność 5G, NFC, BT 5.2, WiFi 6 Bateria 4500 mAh

ładowanie przewodowe 67 W System Android 12, MIUI Fold 13 Wymiary i waga 162 x 74 x 11 mm (złożony)

162 x 148 x 5 mm (rozłożony)

262 g Wersje kolorystyczne czarny, złoty Ceny premierowe 12 / 256 GB - 8999 CNY (ok. 6040 zł)

12 / 512 GB - 9999 CNY (ok. 6715 zł)

12 / 1 TB - 11999 CNY (ok. 8060 zł)

Idąc dalej, warto zwrócić uwagę na niesamowitą smukłość urządzenia (11 mm po złożeniu to bardzo niewiele) oraz na charakterystykę wewnętrznego ekranu. Jest to bowiem panel Eco OLED POL-LESS, który ma pobierać 25% mniej prądu i zapewniać 33% lepszą przepuszczalność światła, niż klasyczne OLEDy. Między innymi to właśnie ten element specyfikacji sprawił, że smartfon może być tak smukły (na wyświetlacz nie trzeba było dodawać powłoki polaryzacyjnej). Xiaomi chwali się ponadto nakładką systemową MIUI Fold 13, która pozwala na uruchomienie w formule podzielonego ekranu już przeszło 4000 różnych aplikacji. Dzięki temu apki związane m.in. z produktywnością (kalendarze, notatniki, klienci poczty) będą mogły w pełni skorzystać z zalet, jakie oferuje tzw. kolumnowa aranżacja interfejsu.

Źródło: Xiaomi