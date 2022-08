Motorola Moto Razr 2022 - w końcu zanosi się na godnego konkurenta dla Samsunga Galaxy Z Flip4

Wczoraj premierę miały nowe składane smartfony Samsunga, dziś zaś pora na Lenovo, które zaprezentowało trzecią już generację składańca Motoroli Razr. Moto Razr 2022 - jak nazwano najnowszy model - wyposażono w topowy procesor Snapdragon 8+ Gen 1 sparowany z 8 lub 12 GB pamięci RAM do wyboru (tak to przynajmniej wygląda w chińskiej wersji smartfona). Jeśli chodzi zaś o ceny, to w bezpośrednim przeliczeniu z Juana chińskiego zaczynają się one od 4 tys. zł. Na dokładniejszą wycenę należy poczekać do globalnej / polskiej premiery.

Za nami premiera składanego smartfona Motorola Moto Razr 2022. Patrząc na jego specyfikację / możliwości oraz ceny, to śmiało można stwierdzić, że tegoroczny Samsung Galaxy Z Flip4 nareszcie ma godnego konkurenta.

Nowa generacja składanego smartfona Motorola nie tylko lepiej prezentuje się wizualnie (nie ma już m.in. tzw. bródki), ale jest i wydajniejszy. Jeśli chodzi o wydajność Razr 2022 nie jest już mianowicie średniopółkowcem, a pełnoprawnym flagowcem. Wszystko to dzięki implementacji topowego procesora, sparowanego z aż 12 GB pamięci RAM. Producent tym razem zdecydował się także nie na pojedyncze oczko aparatu, a na dwie jednostki foto - główną o rozdzielczości 50 MP oraz dodatkową (ultraszerokokątną) o rozdzielczości 13 MP. Co prawda nie wiemy jeszcze, jak bardzo "flagowy" okaże się ten zestaw foto, ale testy już niebawem powinny zdradzić wszelkie bolączki smartfona. Zarówno fotograficzne, jak i pozostałe.

Motorola Razr 5G Motorola Moto Razr 2022 Ekran wewnętrzny 6,2", P-OLED, 876 x 2142 px, 90 Hz 6,67", P-OLED, 1080 x 2400 px, 144 Hz Ekran zewnętrzny 2,7", G-OLED, 800 x 600 px 2,7", G-OLED, 800 x 573 px System operacyjny, nakładka Android 11 Android 12 Procesor, procesor graficzny Snapdragon 765G Snapdragon 8+ Gen 1 Pamięć RAM 8 GB 8 / 12 GB Pamięć wewnętrzna 256 GB 128 / 256 / 512 GB Wymiary i waga 73 x 169 x 8 mm (rozłożony)

192 g 80 x 167 x 7 mm (rozłożony)

200 g Bateria 2800 mAh, 15 W 3500 mAh, 33 W Klasa odporności powłoka hydrofobowa powłoka hydrofobowa Łączność 5G, WiFi 5, NFC, BT 5.1 5G, WiFi 6e, NFC, BT 5.2 Aparat tylny 48 MP, f/1.7, 1/2.0", 0.8 µm, OIS 50 MP, f/1.8, 1/1.55", 1.0 µm, OIS

13 MP f/2.2, 12˚, 1.12 µm Aparat przedni 20 MP, f/2.2, 0.8µm 32 MP f/2.4, 0.7 µm Cena premierowa 8 / 256 GB - 6499 zł 8 / 128 = 5999 CNY (ok. 4036 zł)

8 / 256 = 6499 CNY (ok. 4372 zł)

12 / 512 = 7299 CNY (ok. 4911 zł)

Powyżej w tabeli zamieszczamy kluczowe elementy specyfikacji nowego modelu w zestawieniu z poprzednią generacją (dla lepszej orientacji wytłuściliśmy też różnice). Jak widać, nowa składana "Motka" cieszy się od teraz szerszym ekranem głównym HDR10+ o odświeżaniu 144 Hz, najnowszą wersją Androida, większą baterią o szybszym ładowaniu czy w końcu obiecującym zestawem aparatów (zadbano nawet o słusznej rozdzielczości jednostkę do wideorozmów / selfiaków). Użytkownicy powinni ucieszyć się ponadto na wieść o implementacji głośników stereo oraz obecności Dolby Atmos. Co tu dużo mówić - nowy Razr wydaje się jednostką dużo lepszą niż poprzednie generacje i patrząc na jego specyfikację / możliwości oraz ceny, to śmiało można twierdzić, że tegoroczny Samsung Galaxy Z Flip4 nareszcie ma godnego konkurenta.

Źródło: Lenovo