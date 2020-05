Xiaomi Mi Band 5 bez NFC. Na otarcie łez miernik saturacji

W sieci pojawił się właśnie interesujący wyciek nowości, które mają trafić do opaski Mi Band 5. Tracker aktywności wszelakich ma szansę zaskoczyć nas kilkoma przydatnymi funkcjami, które z pewnością wpłyną na atrakcyjność urządzenia. Niestety, informacja stanowi również kolejne potwierdzenie tego, że w piątej odsłonie gadżetu przeznaczonej na rynek globalny zabraknie modułu NFC. Takowa znajdzie się jedynie w chińskim wariancie Mi Band 5. To oznacza, że marzenia o płatnościach realizowanych przy pomocy tegoż sprzętu ze stajni Xiaomi musimy odłożyć o co najmniej rok. Firma ma dla nas natomiast coś w zamian. Nie jestem pewny, czy jest to wystarczające zastępstwo.

Wielkimi krokami zbliża się premiera Xiaomi Mi Band 5. W sieci pojawia się coraz więcej informacji o smart-opasce. Niestety, zabraknie w niej ważnego elementu.

Nieoficjalnie mówi się o tym, że premiera opaski Xiaomi Mi Band 5 nieco odwlekła się w czasie z uwagi na panującą pandemię koronawirusa. Każda wcześniejsza generacja gadżetu cieszyła się nieprzyzwoitym wręcz zainteresowaniem i nic nie wskazuje na to, aby tym razem miało wyglądać to inaczej. Z wersji na wersję użytkownicy otrzymują do dyspozycji coraz lepsze ekrany, sprawniej działające funkcje oraz przyjemniejszy dla oka wygląd. Niestety, edycja przeznaczona na rynki globalne różni się od wersji dedykowanej Chinom. Okazuje się bowiem, że Xiaomi Mi Band 5 dla naszego kontynentu nie zostanie wyposażony w NFC. To istotny z punktu widzenia Polaków brak. Użytkownicy urządzeń mobilnych z Kraju nad Wisłą rozkochali się bowiem w płatnościach mobilnych realizowanych za pośrednictwem NFC.

Jeśli wierzyć doniesieniom, Xiaomi przygotowało dla klientów interesującą rekompensatę, bo tak możemy nazwać obecność pewnych całkiem nowych dla opaski funkcji. Pierwsza z nich to miernik SpO2 pozwalający na mierzenie saturacji, czyli nasycenia krwi tlenem. Rozwiązania te oferują już konkurenci, a więc jest to dobry ruch. Kolejna zmiana to obsługa asystentki głosowej Alexa oraz możliwość monitorowania cyklu miesiączkowego. Natomiast dzięki analizie danych z pulsometru, Xiaomi Mi Band 5 będzie sugerował utrzymywanie konkretnych wartości aktywności fizycznych potrzebnych do utrzymania zdrowia. Oby tylko nowe rozwiązania nie odbiły się negatywnie na niskiej cenie opaski, która stanowiła jedną z najważniejszych jej zalet.

Źródło: tizenhelp