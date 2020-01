Xiaomi Mi Band 5 z NFC i obsługą Google Pay. Premiera w czerwcu

Urządzenia Xiaomi z serii Mi Band już od kilku lat cieszą się w naszym kraju wielką popularnością. Nie ma się co temu dziwić - są bardzo tanie, a oferują całkiem sporo. Ostania odsłona Mi Banda ma w nazwie cyferkę 4 i na tle poprzedników wyróżnia się odmienionym wyglądem oraz kolorowym wyświetlaczem OLED. Choć wydaje się, że jej premiera była nie tak dawno temu i jeszcze nie czas na rozmowy o następcy, chińskie Xiaomi niestrudzenie brnie do przodu i pracuje już nad piątą odsłoną opaski - w końcu konkurencja wcale nie śpi, a zawsze znajdą się jakieś nowe funkcje do zaimplementowania. Te, które pojawią się w nadchodzącej opasce z całą pewnością spodobają wszystkim zainteresowanym.

Co istotne, nowe funkcje nie powinny wpłynąć na cenę urządzenia Xiaomi Mi Banda 5. Ma ona pozostać na poziomie ok. 25 dolarów (niecałe 100 zł netto).

Wszystko wskazuje na to, że Xiaomi Mi Band 5 otrzyma wyczekiwany moduł NFC. Co więcej, najnowsze plotki mówią również o wsparciu popularnej usługi Google Pay. To oznacza, że - jeśli te doniesienia się sprawdzą - za pomocą opaski Chińczyków możliwe będzie wykonywanie płatności zbliżeniowych. Fani takiego rozwiązania w końcu będą mogli być zadowoleni. Od razu zaznaczę, że mówimy tutaj o globalnej wersji nowego Mi Banda, która z trafi do naszego kraju. Jak pewnie pamiętacie, Mi Band 4 tylko w wersji chińskiej otrzymał NFC.

Kolejna nowość w nowej opasce Xiaomi to nowy wyświetlacz. Ponownie będzie on kolorowy (po prawdzie nie mogło być inaczej), ale w porównaniu do Mi Banda 4 będzie on nieco większy, bo 1,2-calowy, dzięki czemu przeglądanie treści czy ogólne korzystanie będzie wygodniejsze. Jak długo będziemy musieli czekać na Mi Banda 5? Prawdopodobnie do czerwca. Premiera w tym czasie miałaby sporo sensu - w końcu nie tak dawno debiutował Mi Band 4. Co istotne, nowe funkcje nie powinny wpłynąć na cenę urządzenia. Ma pozostać na tym samym poziomie, czyli ok. 25 dolarów (niecałe 100 zł netto). Pozostaje nam zatem cierpliwie czekać na dalsze doniesienia.

