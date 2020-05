Test smartfona Realme C3: Solidny budżetowiec z mocną baterią

W dużym uproszczeniu wciąż mówi się, że Realme, to tak naprawdę Oppo. Niemniej, to, że rzeczona marka może być odbierana jak Honor dla Huawei, czy Redmi dla Xiaomi, nie oznacza, że firmy są tym samym. W zasadzie, dziś dzieli je dziś zarówno zarząd, jak i jednostki badawcze, choć jeszcze do niedawna stanowiły one jedność. Wróćmy jednak do bohatera testu, czyli do smartfona Realme C3, który miałem okazję przez dłuższy czas testować. Zadebiutował w Polsce na początku kwietnia. Wtedy też miała miejsce polska premiera innych smartfonów producenta, wśród których znalazły się dodatkowo modele 6 oraz 6i, które również wzięliśmy na tapet. Skupmy się na przetestowanym przeze mnie egzemplarzu, gdyż znalazło się w nim kilka interesujących z punktu widzenia przeciętnego użytkownika cech takich jak najświeższy Android 10, świetna bateria oraz przydatne rozwiązania systemowe zawarte w nakładce Realme UI.

Smartfon Realme C3 służył mi przez ostatnie dwa tygodnie, podczas których sprawdzałem, jak radzi sobie w temacie wydajności, fotografii, a także, jak wypada na tle konkurencji. Najmilszym zaskoczeniem okazała się jednak bateria, której osiągi z pewnością nie są standardem w tej półce cenowej. Oczywiście nie jest to jedyna zaleta urządzenia.

Realme C3 to smartfon, który możemy dziś zakupić w kwocie ok. 650 złotych. Niesprawiedliwe byłoby, nazywanie go urządzeniem tanim, gdyż w sklepach znajdziemy jeszcze bardziej budżetowe propozycje, których to jednak specyfikacja w stosunku do modelu C3 woła o pomstę do nieba. Niemniej, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w opisywanym telefonie znajdziemy szereg kompromisów, które w zależności od konkretnego użytkownika mogą być mniej lub bardziej odczuwalne. Choć w Realme C3 brakowało mi kilku rozwiązań, do których przywykłem, nie mogę powiedzieć, abym był zawiedziony działaniem sprzętu. W zasadzie powinienem pochwalić go za co najmniej kilka kwestii. Najważniejszą jest bateria, która w codziennym użytkowaniu najzwyczajniej w świecie zaskakiwała. Rzecz jasna, pozytywnie. Nie przedłużając, prześwietlmy wszystkie aspekty modelu C3. Na pierwszy ogień idzie specyfikacja techniczna.

Realme C3 Wyświetlacz 6,5-cala, IPS, 1560 x 720p

Gorilla Glass Procesor Mediatek Helio G70

2x 2.0 GHz Cortex-A75

6x 1.7 GHz Cortex-A55 Pamięć na dane 32 GB Pamięć RAM 3 GB Bateria 5000 mAh, 10W Aparat główny 12 Mpix f/1.8

2 Mpix rozpoznawanie głębi Aparat przedni 5 Mpix f/2.4 Wymiary 164.4 x 75 x 9 mm Waga 195 g Kolory Frozen Blue, Blazing Red Inne Android 10, Radio FM, USB 2.0, Wi-Fi b/g/n Cena 649 zł

Realme C3 - Wygląd i pierwsze wrażenia

Realme C3 został wykonany z tworzywa sztucznego, ale nie powinno stanowić to dla nikogo zaskoczenia. Obecność aluminiowo-szklanej obudowy byłaby w tej cenie czymś wręcz nienaturalnym. Plastiki zastosowane w testowanym modelu nie skrzypią ani nie uginają się pod naciskiem palca, a więc możemy mówić o całkiem niezłym wykonaniu tegoż elementu. Podoba mi się chropowata faktura plecków, która odbija światło tak, jakby z aparatu wydobywały się promienie słoneczne. Wygląda to interesująco i nieco tuszuje nieprzyjemny efekt wystającego ponad konstrukcję modułu aparatu. Na szczęście wokół panelu z obiektywami znajdziemy wąską, a nawet bardzo wąską ramkę, która w pewnym stopniu chroni szkło podczas odkładania smartfona na biurko. Tuż obok aparatu odnajdziemy czytnik linii papilarnych, z którym bardzo się polubiliśmy. Skaner reaguje niezwykle szybko i rzadko kiedy nie jest w stanie poradzić sobie z rozpoznaniem palca. Ba, nawet lekko wilgotne dłonie nie robią na nim wrażenia.

Po prawej stronie obudowy umieszczono przycisk power, którego klik jest wyczuwalny i stanowczy. Uważam jednak, że mógłby być osadzony nieco płycej. To samo odnosi się do pojedynczych klawiszy głośności, które znalazły się tuż pod tacką na karty SIM oraz microSD po lewej stronie urządzenia. Skoro o tacce mowa, należy zaznaczyć, że otrzymujemy tutaj pełny dualSIM, a nie hybrydową protezę. Oznacza to, że możemy użyć dwóch kart SIM oraz jednej karty pamięci jednocześnie. Na spodzie Realme C3 dzieje się dużo. Licząc od prawej, producent umieścił tutaj złącze audio Jack 3,5 mm, port microUSB oraz głośnik mono. Ten ostatni „gra” niespecjalnie atrakcyjnie. Donośny, lecz płaski dźwięk to zmora niższej półki cenowej. Magia dzieje się po podłączeniu słuchawek. Dobrze, może nie magia, ale dźwięk dostaje potężny zastrzyk energii i staje się więcej niż przyjemny. W tym segmencie jest to już czymś wyjątkowym.

Realme C3 - Ekran

Jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym elementem każdego smartfona jest ekran. Ten zamontowany w Realme C3 to 6,5-calowy IPS 20:9 wyświetlający obraz w rozdzielczości 1560 x 720 pikseli, co daje nam zagęszczenie na poziomie 270 ppi. Element ten został pokryty warstwą chemicznie hartowanego szkła Corning Gorilla Glass i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fabrycznie naklejona folia ochronna. Niestety, jej jakość jest mierna, nie wspominając już o tym, że na potęgę zbiera odciski, których później ciężko jest się pozbyć. Pochwalić można za to maksymalną jasność wyświetlacza, która według testów kolorymetrem X-Rite i1 Display Pro wyniosła 491.4 cd/m². Barwy, na pierwszy rzut oka wydają się w porządku, i w istocie będą takie dla większości niewymagających użytkowników, jednakże trzeba zaznaczyć, że znacząco odbiegają one od wzorcowej palety sRGB.

Powierzchnia ekranu zajmuje około 82,7 proc. przedniego panelu Realme C3, a to oznacza, że producent zafundował nam całkiem spore ramki okalające wyświetlacz. O ile górna i boczna część nie jest szczególnie drażniąca, o tyle nie sposób nie zwrócić uwagi na bródkę. U góry znajdziemy też wcięcie ekranowe w kształcie łezki, którego obecność jest mi szczerze obojętna. Przywykłem już do przeróżnych zabiegów mających ukryć moduł aparatu do selfie i zwyczajnie je zaakceptowałem. Reakcja na dotyk w Realme C3 jest dobra, nie wzorowa, ale właśnie dobra. Przy lekko wilgotnych palcach mogą pojawić się błędne reakcje na komendy. Mogą, lecz nie muszą i trzeba to wyraźnie zaznaczyć. Zjawisko to występowało bowiem losowo i nie doszukałem się w tym względzie żadnej prawidłowości. Z oczywistych względów nie miałem niestety okazji zweryfikować tego, jak wyświetlacz będzie zachowywał się na mrozie.

Wyniki pomiarów wyświetlacza (jasność 100%):

Luminancja bieli: 491.4 cd/m²

Luminancja czerni: 0.317 cd/m²

Kontrast: 1550.3:1

Maksymalne ΔE: 7.48

Średnie ΔE: 3.48

Realme C3 - Nakładka systemowa

W Realme C3 znajdziemy najświeższą na dziś wersję Androida oznaczoną numerem 10. Nie jest to jednak czysty system, a oprogramowanie wzbogacone nakładką Realme UI. Jeśli mieliście już styczność ze smartfonami Oppo, z Realme UI poczujecie się jak w domu. Systemy te są niemal identyczne, jednak trzeba pochwalić je za ład i sensowne rozmieszczenie elementów. Dotarcie do którejkolwiek interesującej mniej opcji było intuicyjne, co nie jest takie oczywiste w przypadku wielu innych smartfonów z Androidem. Podobają mi się opcje takie jak klonowanie aplikacji, boczne skróty ekranowe czy nagrywanie ekranu, które działają tu bezproblemowo. Fanom wirtualnej rozrywki spodoba się hub „przestrzeń gier”, który stanowi swoiste centrum gracza. Znajdziemy tu blokowanie połączeń, kontrolę wydajności urządzenia oraz ustawienia baterii pozwalające zaoszczędzić cenne procenty.

W temacie oprogramowania muszę dodać ważną rzecz, która jak zdążyłem zauważyć, nie jest jednostkowym problemem. Otóż podczas moich testów telefon czterokrotnie samoistnie uruchomił tryb recovery (tryb awaryjny). To nie powinno mieć miejsca, dlatego początkowo wywołało to mój niepokój. Na szczęście podczas okresu testowego na Realme C3 pojawiła się aktualizacja. Choć w harmonogramie nie znalazło się odniesienie do wspomnianej kwestii, od czasu instalacji update'u, problem nie wystąpił ponownie. Widocznie był to zwykły błąd z gatunku chorób wieku dziecięcego. Niemniej, nie mogłem pominąć tej sprawy w recenzji z dwóch powodów. Pierwszy to informacja o ewentualnych „zgrzytach” w oprogramowaniu, drugi — informacja o błyskawicznej reakcji producenta na błąd.

Realme C3 - Wydajność

Testowany przeze mnie egzemplarz Realme C3 to wersja z 3 GB RAM oraz 32 GB pamięci na dane. Niestety, ze wspomnianej przestrzeni dla użytkownika zostawało skromne 12 GB i to przed instalacją dodatkowego oprogramowania. Każda większa aplikacja trzyma „przy sobie” dane, zapełniając pamięć jeszcze bardziej. Jeśli zamierzacie trzymać na smartfonie potężną bibliotekę zdjęć i filmów, lepiej dokupcie kartę pamięci microSD. Natomiast 3 GB RAM nie stanowiły dla Realme C3 problemu. Owszem, niektóre aplikacje były ubijane zbyt wcześnie, ale pamiętajmy, że mówimy o smartfonie w dość niskiej cenie. Wydajność zapewnia tutaj ośmiordzeniowa jednostka MediaTek Helio G70 i muszę powiedzieć, że spełnia się w tej roli całkiem nieźle. Smartfon, jak na tę półkę cenową działa bardzo płynnie, a spowolnienia tudzież przycięcia zdarzają mu się sporadycznie. W zasadzie w pamięć zapadły mi może trzy takie chwile. To niewiele i nie rzutowały one na moją ocenę. Bądź co bądź, Realme C3 nie jest oczywiście urządzeniem szczególnie wydajnym, a przynajmniej nie wskazują na to testy syntetyczne. W AnTuTu 8.3.3 smartfon nieznacznie wyprzedził Oppo A5 2020, jednakże było mu daleko do Xiaomi Mi 9 Lite oraz Honora 10. Co ciekawe, w teście GeekBench 5.1.1 Realme C3 przegoniło wspomnianego Honora 10. Grafika to niestety słaby punkt testowanego urządzenia, gdyż wyniki znacząco odbiegały od modeli takich nawet jak Oppo Reno 3.

AnTuTu 8.3.3 Ogólna wydajność więcej = lepiej 40000 80000 120000 160000 200000 240000 280000 Samsung Galaxy A71

Snapdragon 730, 6 GB 258828 Honor 10

Kirin 970, 4 GB 233424 Xiaomi Mi 9 Lite

Snapdragon 710, 4 GB 226455 Relme C3

MediaTek Helio G70, 3 GB 180362 Oppo A5 2020

Snapdragon 665, 3 GB 154877

GeekBench 5.1.1 Jeden rdzeń więcej = lepiej 100 200 300 400 500 600 700 Samsung Galaxy A71

Snapdragon 730, 6 GB 505 Xiaomi Poco F1

Snapdragon 845, 6 GB 419 Relme C3

MediaTek Helio G70, 3 GB 388 Honor 10

Kirin 970, 4 GB 338 Huawei P30 lite

Kirin 710, 4 GB 315

GeekBench 5.1.1 Wiele rdzeni więcej = lepiej 400 800 1200 1600 2000 Xiaomi Poco F1

Snapdragon 845, 6 GB 1673 Samsung Galaxy A71

Snapdragon 730, 6 GB 1626 Honor 10

Kirin 970, 4 GB 1352 Relme C3

MediaTek Helio G70, 3 GB 1313 Huawei P30 lite

Kirin 710, 4 GB 1266

GFXBench 5.0.0 1080p Manhattan 3.1 Offscreen (OpenGL) (FPS) więcej = lepiej 10 20 30 40 Honor 20 Pro

Mali-G76 MP10 36.7 Realme 6

Mali-G76 MC4 31 Samsung Galaxy A71

Mali-G76 MP5 30 Oppo Reno3

PowerVR GM9446 20 Relme C3

Mali-G52 14

Realme C3 - Aparat fotograficzny

W smartfonie znajdziemy zestaw trzech kamer, na który składają się 12 Mpix aparat główny, 12 Mpix ze światłem f/1.8, 2 Mpix do zdjęć makro (f/2.4) oraz dodatkowy obiektyw do wykrywania głębi ostrości. Zdjęcia wykonane w dobrych warunkach oświetleniowych cieszą oko, choć brakuje im nieco szczegółowości. Podobają mi się kolory, jednak ostrzenie ujęć niezależnie od naświetlenia nie działa tutaj najsprawniej. Żeby nie było, nie jest źle, ale producent mógłby uraczyć użytkowników aktualizacją usprawniającą detekcję fazy. W dużym uogólnieniu — jest poprawnie. Niestety, tylko w dzień. W przypadku zdjęć nocnych wykonywanych przy bardzo skromnym oświetleniu, o interesujących ujęciach możemy co najwyżej pomarzyć. Oko cieszą za to zdjęcia makro, których obecność, szczególnie zważając na cenę smartfona Realme C3, można nazwać atrakcją. Oczywiście rozdzielczość jest tutaj niska i nie ma sensu tego ukrywać.

Smartfon w kwestii selfie oferuje 5 Mpix aparat ze światłem f/2.4 i potrafi wyciągnąć z niego całkiem sporo informacji. Szczegółowość względem ceny jest na akceptowalnym, a może nieco wyższym poziomie. Przeciętność. To określenie idealnie pasuje do filmów nagrywanych przy pomocy Realme C3. Nie, żeby nagrania były kompletną klapą. Co to, to nie, jednak nie mogę powiedzieć nic ponad to, że są poprawne albo raczej - bliskie poprawności. Maksymalna rozdzielczość to HD i próżno szukać tutaj stabilizacji obrazu. O ile w dzień możemy liczyć na sensowne ujęcia, o tyle w nocy nie ma większego sensu w sięganiu po kamerę w Realme C3. Chyba że mamy na myśli realizowanie materiału wideo w centrum miasta w świetle neonów. W innych przypadkach — testowany smartfon zwyczajnie nie da sobie rady.



Szczegółowość zdjęć nawet w pochmurny dzień jest zadowalająca.



Barwy rejestrowane przez aparat główny Realme C3 są nasycone, lecz nieprzesadzone.



Po lewej stronie gorsze warunki oświetleniowe w pomieszczeniu, zaś po prawej stronie dobrze nasłoneczniona scena.



Obecność makro to miły dodatek w tej klasie cenowej



Po prawej selfie w dzień w pomieszczeniu, po prawej selfie w nocy.



Zdjęcia nocne nie są mocną stroną Realme C3.



Realme C3 aparat główny w dzień - 1080p. Niestety, w testowanym modelu automatyczna regulacja ostrości działa wybiórczo, przeważnie nietrafnie.



Realme C3 aparat główny w nocy - 1080p.

Realme C3 - Bateria

W smartfonie zamontowano akumulator o słusznej pojemności 5000 mAh, który ku mojemu niezadowoleniu ładujemy przy pomocy leciwej już ładowarki microUSB i mocy 10W. Pełne naładowanie smartfona trwa ponad 3 godziny. Kiepsko, ale na tym kończą się złe informacje w kwestii akumulatora Realme C3. Okazuje się, że rzeczone 5000 mAh zapewnia SoT (screen on time - czas aktywności ekranu) na poziomie 8h i ponad 2 dni niespecjalnie oszczędnej pracy na urządzeniu. Wideo H.264 w rozdzielczości 1080p udało mi się odtwarzać bez przerwy przez 15 godzin, jednak to dopiero w codziennej pracy z aplikacjami i przeglądaniem sieci C3 pokazał pazur. W tej cenie nie spodziewałem się rewelacji, a więc możemy mówić o bardzo dużym zaskoczeniu. Naturalnie pozytywnym. Pamiętajmy, że pojemność mAh to nie wszystko i liczy się optymalizacja. Z nią Realme poradziło sobie wzorowo, dlatego jeszcze raz powtórzę — akumulator to mocna strona C3.

Wytrzymałość akumulatora Odtwarzanie wideo (1080p, x264) czas w minutach (więcej=lepiej) 300 600 900 1200 1500 Samsung Galaxy A71

4500 mAh, AMOLED 1390 Motorola Moto G8 Power

5000 mAh, IPS 1031 Realme C3

5000 mAh, LCD 937 Huawei P40 Lite E

4200 mAh, IPS 830 Realme 6

4300 mAh, IPS 710

Realme C3 - Podsumowanie

Realme C3 nie jest urządzeniem pozbawionym wad. Gdyby był, konkurencja mogłaby już pakować swoje zabawki i przenosić się do innej piaskownicy. Niemniej, liczba elementów, które przeszkadzały mi w użytkowaniu lub na które zwyczajnie musiałem zwrócić uwagę, jest niewielka. Za kwotę nieco ponad 600 złotych otrzymujemy smartfon, który nie wygląda, jak zabawka i cieszy oko. Wyświetlacz zastosowany w testowanym egzemplarzu nie zawodzi i zachowuje się odpowiednio dla tej klasy cenowej, jednak osoby szukające dobrego odwzorowania barw mogą być zawiedzione. Nikogo nie powinna zawieść za to bateria, która jest genialna. Dwa, a może nawet trzy dni pracy na jednym ładowaniu, czy SoT na poziomie 8-9 godzin to wynik realny i stosunkowo łatwy do uzyskania.

Realme C3 to dobrze spasowany smartfon, który mimo tworzyw sztucznych nie sprawia wrażenia zbyt delikatnego. Sprawnie działające i funkcjonalne oprogramowanie Realme UI zachęca do korzystania ze wszystkich możliwości przewidzianych przez twórców. Nie zawiodą się też miłośnicy dobrego brzmienia przez słuchawki, jako że smartfon takowe właśnie oferuje.

Czy Realme C3 jest wart pieniędzy, jakich oczekuje za niego producent? W temacie wielu innych urządzeń odpowiedź nie jest łatwa, ale nie w tym przypadku. Uważam, że wycena jest tutaj rozsądna, a nawet atrakcyjna. Zakładając, że cena spadnie w ciągu najbliższych miesięcy, będzie można polecić ten smartfon większej liczbie potencjalnych klientów. Pamiętajmy, że mamy tu złącze audio Jack 3,5 mm, kapitalną nakładkę Realme UI, bliźniaczą do tej znanej ze smartfonów Oppo oraz świetny akumulator. Zabrakło tu co prawda NFC, szybkiego ładowania oraz portu USB-C, jednak nie każdy uważa je za niezbędne, szczególnie w tej klasie cenowej. Kompromisy są bądź co bądź nieuniknione w urządzeniach kosztujących kilkaset złotych.

Realme C3

Cena: 649 zł

Chropowata faktura tylnego panelu

Funkcjonalne dodatki w nakładce systemowej Realme UI

Obecność Androida 10 w tanim smartfonie

Port audio Jack 3,5 mm i dobre brzmienie na słuchawkach

Długi czas pracy baterii na jednym ładowaniu

Responsywność interfejsu Pamięć 32 GB, z czego dla użytkownika zostaje 12 GB

Powolne ładowanie akumulatora

Leciwe złącze microUSB zamiast USB-C

Starsza generacja WiFi b/g/n

Brak funkcji NFC

Sprzęt do testów dostarczyła firma: