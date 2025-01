Xbox Series X ma doczekać się nowej wersji, pozbawionej napędu optycznego oraz z odświeżonym wyglądem

Od premiery konsol obecnej generacji minęły już prawie trzy lata. W przypadku Sony od dawna mówi się o pracach nad PlayStation 5 Pro, które ma zaoferować nowy układ APU od AMD, o znacznie wyższej wydajności. Jednocześnie Phil Spencer, szef działu Xbox, wielokrotnie podkreślał, że Microsoft nie ma w planach mocniejszej wersji Xbox Series, a Series X pozostanie najmocniejszą propozycją. W sieci pojawiły się tymczasem informacje wskazujące na prace nad odświeżonymi konsolami Xbox Series, a także nowym kontrolerem.

W sieci pojawiły się dokumenty Microsoftu, potwierdzające zbliżająca się premierę odświeżonej konsoli Xbox Series X o kodowej nazwie Brooklin. Urządzenie ma zaoferować odświeżony wygląd, a także działać w formie wyłącznie cyfrowej, podobnie jak Xbox Series S.

Na forum Icon-Era pojawiły się bardzo ciekawe slajdy Microsoftu, które zostały zaprezentowane podczas sądowej batalii z FTC o przejęcie Activision Blizzard. Okazuje się, iż przedsiębiorstwo planuje wprowadzić odświeżone wersje konsol Xbox Series X oraz Series S. Najciekawszy jest ten pierwszy, bowiem Series X o kodowej nazwie Brooklin ma zaoferować odświeżony design (zamiast kanciastego pudełka, kształt ma być znacznie bardziej zaoblony). Nowy Xbox Series X będzie również pozbawiony napędu optycznego, a zatem będzie to urządzenie klasy "all digital". Jego cena ma pozostać na poziomie 499 dolarów, ale jednocześnie konsola otrzyma nośnik SSD o pojemności 2 TB, zamiast dotychczasowego wariantu o pojemności 1 TB. Procesor APU zastosowany w konsoli, będzie natomiast wytworzony w 6 nm procesie technologicznym (zapewne TSMC N6), dla uzyskania lepszej efektywności energetycznej.

Dalsze zmiany dotyczą już zarówno Xbox Series X (Brooklin) jak również Xbox Series S (Ellewood). Nowe wersje będą miały (w końcu!) usprawnioną łączność bezprzewodową, bowiem zamiast antycznego już WiFi 5, do dyspozycji otrzymamy łączność WiFi 6E w połączeniu z Bluetooth 5.2. W opakowaniu znajdziemy także nowy kontroler (kodowa nazwa Sebile) w biało-czarnej wersji kolorystycznej. Pad ma zaoferować m.in. akcelerometr oraz funkcję haptycznych wibracji, tym samym niejako zbliżając się do możliwości oferowanych przez kontroler Sony DualSense. W "Sebile" nie zabraknie również wymiennych baterii, podobnie jak w dotychczasowych padach. Wygląda na to, że kontroler zostanie ujawniony oficjalnie na przełomie maja i czerwca 2024 roku, podczas gdy konsole zadebiutują w drugiej połowie 2024 roku (Xbox Series S "Ellewood" podobno pod koniec sierpnia, podczas gdy Xbox Series X "Brooklin" pod koniec października).

