Xbox Series X - Microsoft może przygotowywać wariant konsoli pozbawiony napędu Blu-ray

Konsola Xbox Series S jest pozbawiona napędu Blu-ray. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie potrzebują możliwości odczytywania dysków z grami i filmami, ale problemem pozostaje kiepska wydajność tego urządzenia. Według najnowszych doniesień, Microsoft może przygotowywać pozbawiony czytnika wariant Xbox Series X. Z racji, że pobieranie gier z sieci stało się praktycznie standardem, pogłoski te mogą być wiarygodne. Urządzenie znalazłoby zapewne nabywców.

Według najnowszych pogłosek, Microsoft poważnie rozważa wypuszczenie konsoli Xbox Series X bez napędu Blu-ray. Mogłoby to zmniejszyć rozmiary urządzenia i być odpowiedzią na odpowiedni wariant PlayStation 5.

Informację podał jeden z redaktorów i współzałożycieli serwisu XboxEra – Shpeshal Nick. Nowa konsola nie będzie posiadała prawdopodobnie żadnych różnic w specyfikacji sprzętowej, poza wspomnianym brakiem czytnika płyt. Spekuluje się, że urządzenie może mieć sporo mniejsze rozmiary niż jego pełnoprawny odpowiednik. Jak twierdzi Shpeshal Nick, informacja pochodzi z kilku źródeł, co teoretycznie zwiększa jej prawdziwość. Dodatkowo Microsoft ma szykować także inny bliżej niesprecyzowany sprzęt, który doczeka się premiery w 2025 roku. Nie zdradzono, czym on dokładnie może być, ale wątpliwe jest, by była to kolejna pełnoprawna generacja Xboksa. Bardziej prawdopodobne wydaje się odświeżenie obecnych konsol.

Xbox Series S jest sprzętem o ograniczonych możliwościach. Na chwilę obecną osoby wybierające potężniejszy wariant urządzenia Microsoftu są zmuszone do zakupu sprzętu, który jest wyposażony czytnik niezależnie od tego, czy go potrzebują, czy też nie. Dlatego zaoferowanie klientom Xbox Series X pozbawionego napędu ma sporo sensu. Rynek PC-towy już dawno uległ niemal pełnej cyfryzacji. Wiele wskazuje na to, że podobny los czeka w przyszłości także jego konsolowy odpowiednik. Nie jest wykluczone, że kolejna pełnoprawna generacja sprzętu zostanie całkowicie pozbawiona czytników. Ma to swoje wady i zalety, ale wydaje się, że jest to trend, od którego nie ma odwrotu. Dla wielu graczy jednak z pewnością korzystniejsza byłaby obecność dwóch wariantów konsol. W ten sposób mogliby wybrać, który z nich wolą. Jest to też bowiem w praktyce wybór pomiędzy formami dystrybucji gier.

Źródło: XboxEra (YouTube), WCCFTech