Microsoft startuje ze sprzedażą części zamiennych do kontrolerów Xbox. W ofercie silniczki, drążki i inne

Kontrolery do gier przesadnie tanie nie są. Te markowe kosztują od 60 do 180 dol. w zależności od oferowanych funkcji. Niczym przyjemnym jest więc, gdy takowy się psuje i trzeba wyłożyć pieniądze na nowy. Na szczęście Microsoft dokonuje ogromnego skoku w świat samodzielnych napraw, oferując części zamienne do kontrolerów Xbox, a wszystko to wraz z filmami i dokumentami instruktażowymi. Program ten dotyczy standardowych modeli kontrolerów bezprzewodowych Xbox oraz kontrolerów bezprzewodowych Xbox Elite Series 2.

W sklepie Microsoftu pojawiły się nareszcie elementy zamienne do kontrolerów Xbox. Dzięki temu w prosty sposób można samodzielnie naprawić / odnowić pada, zamiast kupować nowego.

Sklep Microsoft zaczął oferować wymienne układy (płytki), drążki, przyciski, osłony i nie tylko, zaradzając problemom od dryfowania drążka po zablokowane przyciski. W przeszłości w takim wypadku często trzeba było całkowicie wymienić gamepada lub polegać na ryzykownych poprawkach innych firm. Ceny wahają się od 24 dol. za zestawy przycisków do 60 dol. za płytkę drukowaną i zespół silnika. Można nawet wymienić silnik wibracyjny za 35 dolarów. Dodatkowo dostępne są wymienne obudowy, ale tylko w kolorze czarnym i białym.

Microsoft nie jest jedynym gigantem w branży gier, który od niedawna zezwolił na samodzielne naprawy swoich produktów. Chociażby kontroler Sony DualSense Edge jest fabrycznie dostarczany z wymiennymi modułami drążków sterujących, choć firma nie sprzedaje innych części za pośrednictwem sklepu internetowego. Nintendo także nie sprzedaje komponentów naprawczych do swoich kontrolerów, ale naprawia Joy-Cony za darmo (problemy z dryfowaniem itp.). Na koniec warto doprecyzować, że Microsoft zezwolił też innym sprzedawcom detalicznym na handlowanie tymi częściami zamiennymi (patrz. iFixit).

Źródło: Engadget