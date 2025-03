Microsoft blokuje konta użytkowników, którzy wykorzystują lukę w oprogramowaniu konsol Xbox Series do korzystania z emulatorów

Na początku kwietnia na PurePC mogliśmy przeczytać o tym, że Microsoft uniemożliwił uruchamianie emulatorów innych retro sprzętów na konsolach Xbox Series w domyślnym trybie Retail Mode. Od tego momentu minęło trochę czasu i pewni użytkownicy dostrzegli możliwość obejścia nałożonych ograniczeń. Metoda zaczęła się rozprzestrzeniać, jednak Gigant z Redmond nie był z tego faktu zbytnio zadowolony - część graczy otrzymała więc czasowe zawieszenie konta.

Pomimo tego, że Microsoft usunął możliwość emulacji gier na konsolach Xbox Series w trybie Retail Mode, niektórzy użytkownicy znaleźli sposób na obejście zabezpieczeń. Teraz muszą czekać na zdjęcie blokady ze swojego konta.

Cała sytuacja jest dość ciekawa, ponieważ w wywiadzie z 2021 r. dla Axios, Phil Spencer (szef marki Xbox, dyrektor generalny Microsoft Gaming) wypowiadał się o emulacji gier w bardzo pozytywny sposób: "Mam nadzieję, że jako branża opracujemy legalne rozwiązanie dotyczące emulacji, które pozwoli nowoczesnemu sprzętowi uruchomić jakiekolwiek starszy plik wykonywalny, co przełoży się na to, że każdy będzie mógł zagrać we wszystkie gry". Wróćmy jednak do obecnej sytuacji: mimo wcześniejszych słów Spencera, Microsoft zablokował możliwość uruchamiania emulatorów na konsolach Xbox Series. Pewna grupa osób (UWeaPons Store) znalazła jednak sposób, który przywracał utraconą funkcjonalność. Jednak kiedy tylko użytkownicy swoich konsol zaczęli korzystać z luki w oprogramowaniu, otrzymywali ostrzeżenie w postaci 15-dniowego zawieszenia konta. Działania te przyniosły wymierne efekty.

Na Discordzie istnieje (jeszcze) oficjalny serwer (Xbox Emulation Hub), na którym jedna z osób, która ma swój wkład w rozwój RetroArch, zaleciła wszystkim, aby usunąć wszelkie emulatory zainstalowane na swojej konsoli. Każdy, kto będzie rozpowszechniał oprogramowanie umożliwiające emulację innych retro konsol, może otrzymać permanentną blokadę swojego sprzętu. Nadal co prawda można korzystać z emulatorów w trybie deweloperskim, natomiast nie jest to rozwiązanie idealne - sam tryb jest płatny (19 dolarów) i zabiera sporą funkcjonalność z konsol (jak choćby Quick Resume). Historia jest więc bardzo interesująca, ponieważ na początku firma niejako dążyła do tego, aby wszyscy mogli bez żadnych przeszkód cieszyć się emulacją, z kolei obecne działania świadczą o czymś zupełnie odwrotnym (choć nie można do nich zaliczyć zawieszeń konta spowodowanych obchodzeniem zabezpieczeń przez użytkowników).

Źródło: Discord, TomsHardware