Microsoft prezentuje limitowaną edycję kontrolerów do konsol Xbox, które wyglądają i pachną jak... kawałek pizzy

Już za niespełna dwa tygodnie spod szyldu Paramount Pictures światło dzienne ujrzy produkcja Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos. W związku z nadchodzącym filmem Microsoft postanowił przedstawić limitowaną wersję kontrolerów Xbox, które charakteryzować będzie wygląd nawiązujący do animacji. Jednak najbardziej zaskakujące będzie ich wykonanie i funkcjonalność. Pady nie tylko konstrukcyjnie zawierają kawałek pizzy - będą też pachniały jak ona. Dość... ciekawy zabieg.

Trzeba przyznać, że osoba, która wpadł na omawiany pomysł, wykazała się naprawdę sporą dozą kreatywności. Oczywiście mieliśmy już do czynienia z wieloma kontrolerami do gier, które nawiązywały do określonych produkcji. Natomiast do tej pory żadna z koncepcji nie była tak oryginalna. Fani serii o wojowniczych gadach z pewnością wiedzą, że ich ulubionym przysmakiem była pizza. Większa część odcinków zawierała ten element. Co więc stało na przeszkodzie, aby tak bliskie sercu danie Leonarda, Donatella, Raphaela i Michelangela zawitało do fizycznego pada? Jak się okazuje - nic. Microsoft zaprezentował cztery wersje kontrolerów, z których każda ma odpowiadać charakterowi jednego z głównych bohaterów. Dodatkowo "zintegrowane" są one z pojedynczym kawałkiem pizzy. Całość wygląda dość ciekawie i można powiedzieć, że choć trochę oddaje ducha animacji.

the pizza party never stops with these guys



follow @XboxGamePass & RT this post with #XboxTMNTMoviesweepstakes for a chance to win these TMNT-inspired controllers!



be sure to see @TMNTMovie in theatres 8/2/23 in the US!



ages 18+. ends 08/13/23. rules: https://t.co/C2Pjfi7yru

W kawałkach pizzy został umieszczony specjalny dyfuzor zapachowy, dzięki któremu w trakcie gry możemy cały czas czuć przyjemny zapach pizzy. Praktyczność takiego rozwiązania jest kwestią bardzo dyskusyjną, jednak wszystko zależy od gustu. Kontrolerów nie będzie można kupić w żaden sposób, ponieważ zostały one włączone do losowania, w którym każda osoba może wziąć udział i tym samym wygrać jeden z nich. Wystarczy śledzić profil Xbox Game Pass na X.. Twitterze i udostępnić dalej zamieszczony w tym newsie post. Losowanie będzie trwało od 24 lipca do 13 sierpnia 2023 roku. Zasady i szczegóły znajdziemy pod tym linkiem. Można się z nich dodatkowo dowiedzieć, że oprócz kontrolera do wygrania jest subskrypcja Xbox Game Pass na okrągłe trzy miesiące.

