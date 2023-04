Xbox Remix Special - Microsoft zaprezentował bezprzewodowy kontroler wykonany z... pozostałości po padach do Xbox One

W ostatnim czasie Microsoft podejmuje się wielu działań, które mają na celu pomagać środowisku. Nie tak dawno mogliśmy się dowiedzieć, że konsole Xbox dostały aktualizację, która miała pośrednio wpływać na zmniejszenie śladu emisyjnego CO2. Z kolei już niebawem w sprzedaży zadebiutuje specjalna edycja Remix bezprzewodowego kontrolera Xbox, który częściowo został wykonany z tworzyw sztucznych z recyklingu. Szkoda tylko, że cena nie będzie nawiązywała do odzysku.

Już 18 kwietnia 2023 roku zadebiutuje bezprzewodowy kontroler Xbox w specjalnej edycji Remix. Wyróżniać go będzie to, że częściowo został wykonany z recyklingowanych odpadów.

Tym razem motywacją do stworzenia sprzętu związanego z ochroną środowiska był zbliżający się Dzień Ziemi. Producent podaje, że specjalna edycja została wykonana w jednej trzeciej z regranulatu oraz materiałów z odzysku. Co ciekawe najbardziej przysłużyły się do tego resztki z kontrolerów generacji Xbox One. Mimo wykonania go z tych surowców sam kontroler prezentuje się całkiem elegancko. Charakteru z pewnością dodaje mu fakturowana powierzchnia bumperów, spustów oraz niektórych miejsc na tylnej obudowie. Każdy model z serii Remix będzie się od siebie delikatnie różnił oznaczeniami, teksturą oraz kolorem, z uwagi na to, z jakich części został zbudowany. Trzeba przyznać, że jest to całkiem intrygujące.

Nowa edycja zawierać będzie w zestawie akumulator oraz przewód ładujący. Samo ogniwo będzie można naładować do pełna w około cztery godziny i ma ono wytrzymać do 30 godzin rozgrywki. W dolnej części umieszczone zostało gniazdo Jack 3,5 mm. Standardowo mamy również do czynienia z hybrydowym padem kierunkowym oraz mapowaniem przycisków, ponieważ konstrukcyjnie to znany już nam pad z obecnej generacji Series S/X. Obecnie w przedsprzedaży na oficjalnej stronie Microsoftu możemy nabyć nową serię za 399 zł z darmową wysyłką. Oficjalna premiera odbędzie się natomiast 18 kwietnia.

Źródło: Microsoft