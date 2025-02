GameSir G7 SE - licencjonowany pad do konsol Xbox, który szanuje portfele klientów. Na pokładzie drążki oparte o czujniki Halla

GameSir jest firmą funkcjonującą od 2013 roku, która od lat stara się zapewnić graczom dobre sprzęty i akcesoria w całkiem korzystnych cenach. W głównej mierze jej działalność opiera się na produkcji wszelkiej maści kontrolerów do gier. Tym razem wprowadzono do oferty pada, który przeznaczony jest dla konsol Xbox. GameSir G7 SE to dobrze wyceniony produkt, w którym nie spotkamy się z powszechnymi problemami dotyczącymi działania drążków analogowych.

GameSir po raz kolejny umieszcza w swojej ofercie kontroler, który jest oficjalnie licencjonowany dla konsol Xbox Series S|X oraz Xbox One. Bez problemu skorzystamy z niego również, mając komputer z systemem Microsoft Windows na pokładzie (10/11). Model G7 SE najbardziej wyróżnia się gałkami analogowymi, które oparte są o czujniki z efektem Halla. Dzięki temu nie musimy się martwić, że tak jak w konsoli Nintendo Switch drążki zaczną odczytywać sygnały, które nie istnieją. Sam pad jest po prostu nieco podrasowanym oryginalnym kontrolerem do konsol Xbox. Do dyspozycji otrzymujemy więc identyczny układ, który wsparty jest czterema silnikami wibracyjnymi oraz dwoma mapowalnymi przyciskami.

GameSir G7 SE Obsługiwane platformy Xbox Series X|S, Xbox One, Microsoft Windows 10/11 Typ kontrolera Przewodowy Gałki analogowe Oparte o czujniki z efektem Halla Przyciski ABXY Membrana Silniki wibracyjne 4 - w każdym przycisku spustowym oraz uchwycie Mapowalne przyciski 2 z tyłu Dostępne oprogramownie GameSir Nexus Akumulator Nie Wymiary i waga 152 x 103 x 63 mm, 221 g Złącza mini-Jack 3,5 mm, USB typu C Konfigurowalne profile Tak, 4 Cena 183 zł

Dostępne jest także dedykowane oprogramowanie GameSir Nexus, w którym skonfigurujemy całość. Konstrukcyjnie mamy do czynienia z przewodowym modelem, posiadającym odczepiany przewód USB typu C. Na pokładzie znajdziemy także gniazdo mini-Jack 3,5 mm. Ciekawą opcją są również magnetyczne faceplate'y, czyli przednie panele, które bez problemu możemy zmieniać. Dzięki temu jesteśmy w stanie o wiele bardziej spersonalizować kontroler pod siebie. Urządzenie ma wymiary 152 x 103 x 63 mm przy wadze wynoszącej 221 g. GameSir G7 SE nabędziemy na oficjalnej stronie producenta w kwocie 183 zł. Z kolei, jeśli chodzi o przesyłkę, możemy wybrać standardową dostawę, która nic nie kosztuje lub dopłacić 41 zł, aby szybciej otrzymać paczkę.

